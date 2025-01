ペット着せ替え機能と新年ペット衣装セット「瑞獅-春踊り-」公開！星砂島物語

Creativision Studioが開発する島の生活シミュレーションゲーム「星砂島物語(Starsand Island)」は、1月21日にペット着せ替え機能と新年ペット衣装セット「瑞獅-春踊り-」を公開。

Creativision Studioが開発する島の生活シミュレーションゲーム「星砂島物語(Starsand Island)」は、1月21日にペット着せ替え機能と新年ペット衣装セット「瑞獅-春踊り-」を公開しました。

また新たな情報として、最新のPV「帰郷」を発表しました。

これは、主人公が一人で奮闘していた大都市を離れ、子供の頃に暮らしていた島に戻り、久しぶりの「お正月の雰囲気」を見つけた物語です。

■ゲーム概要

多くの道を歩んできたけれど、最も心に響くのはやはり「帰り道」。

成人し、生活のために日々奮闘している人々の多くが共感するテーマです。

星砂島の主人公が記憶の中で描く故郷には、温かい日差し、素朴な村人たち、愛らしい牛や羊、賑やかな獅子舞、氷釣りを楽しむ人々、居心地の良い小さなログハウス、いつでも豊富で温かい料理を準備してくれる両親、そして久しぶりに再会した幼なじみの姿があります。

また、島の可愛いペットたちが新年衣装「瑞獅-春踊り-」をまとっている様子も登場します。

これらすべてが、温かな海島の新年を鮮やかに演出しています。

公式の情報によれば、『星砂島物語(Starsand Island)』は、清新で癒しのある温かなグラフィックが大きな特徴です。

プレイヤーは高自由度の建築システムを使って、自分だけの理想の家を作ることができます。

壁やドア、窓、屋根などのパーツを自由に配置し、さらに家具や装飾を好みに合わせて配置したり、SEをカスタマイズしたり、インタラクティブなアイテムをプログラムすることも可能です。

これにより、プレイヤーは自分の記憶にある「家」を再現したり、完全オリジナルのデザインを楽しんだりすることができます。

また、海産物の採取や釣り、農作物の栽培、動物の飼育など、さまざまなシミュレーション活動を自分のペースでゆったりと楽しむことができます。

さらに、PVを深く見たプレイヤーであれば、従来のシミュレーションゲームには見られない小さなサプライズ要素に気づいたかもしれません。

例えば、島の冬ならではの「氷釣り」、没入感のある家畜の追い立て機能、新年を祝うキャラクターの衣装着せ替え、新春の獅子舞といった細かなディテールが随所に盛り込まれています。

これらの要素が組み合わさることで、星砂島ならではの「お正月の雰囲気」を存分に感じられる、温かく賑やかな生活が描かれています。

「星砂島物語(Starsand Island)」は、シングルプレイモードとオンライン協力モードに対応し、日本語も正式対応予定です。

2025年第4四半期にPC(Steam)でリリースされることが既に発表されています。

すべては、私たちの記憶にある温かな「家」の姿そのままに――今すぐ「星砂島物語(Starsand Island)」をSteamのウィッシュリストに追加し、島で過ごした子供時代の新春のひとときを再び体験しましょう!

