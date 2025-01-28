¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¸ø³«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Î°Ò¸·¶¯Ä´¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï¥À¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢Î¾¼ê¤ò´ù¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Î°Ò¸·¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤µ¤¨´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î1´üÌÜ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎÀöÎý¤µ¤äÈþËÆ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢²Ú¤ä¤«¤¹¤®¤Æ¿Æ¤·¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÄ©È¯Åª¤Ë¥«¥á¥é¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿1´üÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ï¼ñ¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï¥À¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢Î¾¼ê¤ò´ù¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Î°Ò¸·¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤µ¤¨´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î1´üÌÜ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎÀöÎý¤µ¤äÈþËÆ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢²Ú¤ä¤«¤¹¤®¤Æ¿Æ¤·¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÄ©È¯Åª¤Ë¥«¥á¥é¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿1´üÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ï¼ñ¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£