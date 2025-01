【アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.】8月 発売予定価格:23,650円【アズールレーン 信濃ちゃん】8月 発売予定価格:20,570円

WINGSは、フィギュア「アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.」と「アズールレーン 信濃ちゃん」を8月に発売する。価格は「アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.」が23,650円、「アズールレーン 信濃ちゃん」が20,570円。

本商品はゲーム「アズールレーン」のキャラクター「ヘレナ」と「信濃ちゃん」を1/7スケールフィギュア化したもの。

「アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.」は着せ替えスキン「光輝のトライアングルウェーブ」の水着姿が再現されている。独特なビキニデザインやクリアパーツで表現された髪のグラデーションなどが丁寧に表現されている。

「アズールレーン 信濃ちゃん」は眠そうな表情や和風衣装、抱きかかえた抱き枕も丁寧に造形されている。台座は畳を連想させるデザインとなっている。

アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.

8月 発売予定

価格:23,650円

スケール:1/7

サイズ:高さ約240mm(台座含め)

アズールレーン 信濃ちゃん

8月 発売予定

価格:20,570円

スケール:1/7

サイズ:高さ約180mm(台座含め)

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.