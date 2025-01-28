「アズールレーン」より「ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.」、「信濃ちゃん」がフィギュア化
【アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.】
8月 発売予定
価格：23,650円
【アズールレーン 信濃ちゃん】
8月 発売予定
価格：20,570円
8月 発売予定
8月 発売予定
(C)2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ Yongshi Co.，Ltd. All Rights Reserved.
8月 発売予定
価格：23,650円
【アズールレーン 信濃ちゃん】
8月 発売予定
価格：20,570円
WINGSは、フィギュア「アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.」と「アズールレーン 信濃ちゃん」を8月に発売する。価格は「アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.」が23,650円、「アズールレーン 信濃ちゃん」が20,570円。
本商品はゲーム「アズールレーン」のキャラクター「ヘレナ」と「信濃ちゃん」を1/7スケールフィギュア化したもの。
「アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.」は着せ替えスキン「光輝のトライアングルウェーブ」の水着姿が再現されている。独特なビキニデザインやクリアパーツで表現された髪のグラデーションなどが丁寧に表現されている。
「アズールレーン 信濃ちゃん」は眠そうな表情や和風衣装、抱きかかえた抱き枕も丁寧に造形されている。台座は畳を連想させるデザインとなっている。
アズールレーン ヘレナ 光輝のトライアングルウェーブ Ver.
8月 発売予定
価格：23,650円
スケール：1/7
サイズ：高さ約240mm(台座含め)
アズールレーン 信濃ちゃん
8月 発売予定
価格：20,570円
スケール：1/7
サイズ：高さ約180mm(台座含め)
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