¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¡£³¨¤ÎºÍÇ½¤òÈë¤á¤ëÅâ´Ý¤Ë²ø¤·¤²¤ÊÏ²¿Í¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¡£°ìÊý¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤Ø¡¢Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯±é¤¸¤ë¿Ü¸¶²°»ÔÊ¼±Ò¤¬¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ä
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÍ½¹ð
²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍËÌë8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè4²ó¡Ö¡Ø¿÷¡Ê¤Ò¤Ê¡Ë·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¡×¤¬1·î26Æü¤ËÊüÁ÷¡£
¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿Âè5²ó¡ÖÄÕ(¤Ä¤¿)¤ËÅâ´Ý°ø²Ì¤ÎÌ¢(¤Ä¤ë)¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼¡Ö¡Ø¿÷·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¡Ø¿÷·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤Ë¡¢¸âÉþ²°¤ÎÆþ¶â¤ÇÅ¹¤ÎÃåÊª¤òÃå¤¿½÷Ïº¤Î¶Ó³¨¤òºî¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤â¡¢¼«¿È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤Ç»ñ¶â½¸¤á¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¾Â¼²°¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¤µ¤ó¡Ë¤¬¶¦Æ±À©ºî¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢¶Ó³¨ºî¤ê¤Ï½çÄ´¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡£
°ìÊý¡¢ÅÄ°Â¼£»¡¡ÊÆþ¹¾¿Óµ·¤µ¤ó¡ËË´¤¸å¡¢¸´Ý¡Ê»ûÅÄ¿´¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡Ë¤¬²èºö¤·¤¿Çò²ÏÈÍ¤Ø¤ÎÍÜ»Ò¤Î°ì·ï¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤¿¤á¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤¢¤ëÍê¤ß¤òÌ¿¤¸¤ë¤¬¡Ä¡£
¼¡½µÍ½¹ð
¡ö°Ê²¼¡¢ËÜÊÔÄ¾¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¼¡½µÍ½¹ð
¡Ö¤Ã¤·¤ã¡Á¡×
¹¾¸Í¤ÎÄ®¤ò°ÒÀª¤è¤¯Êâ¤¯ÄÕ½Å¡£
Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂç¼ê½ñÊªÌä²°¡¦¿Ü¸¶²°»ÔÊ¼±Ò¤«¤é¡Ö¤É¤³¤«¤ÎËÜ²°¤ËÊô¸ø¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¡£
²èÌÌ²¼¤Ë¤Ï¡ã·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤ÄÕ½Å¡ä¤È¤ÎÊ¸»ú¡£
¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤ä¤¹¡ª¡×
Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÄÕ½Å¤ò¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¸«²¼¤í¤¹ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¡£
¡ÖÅâ´Ý¤¬²¿¤«Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ê¤ã¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÁû¤°¤Ê¡×
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤ÈÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬Òã¤¨¤ë¡£
¡ÖÅâ´Ý¤¬¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë½÷Ïº¡£
¡ÖÅÚº¸±ÒÌç¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤òÇØ·Ê¤Ë¿å¤ÎÃæ¤ËÍî¤Á¤ëÅâ´Ý¤ÈÃË¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åâ´Ý¤¬²ø¤·¤¤Ï²¿Í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡£
ÄÕ½Å¤Ë¡ÖÅâ´Ý¤¬²¿¤«Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ê¤ã¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÁû¤°¤Ê¡×¤È¹ð¤²¤ë½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¡£
É®¤ò°®¤ëÅâ´Ý¡£
ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¸»Æâ¤¿¤Á
¡ÖÅâ´Ý¤Ï¿Æ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¤Î²Ö¤Î°æ¤ÎÀ¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ãÍí¤ß¤Ä¤¯°ø²Ì¤ÎÊó¤¤¡ä¤È¤ÎÊ¸»ú¤¬Î®¤ì¤ë¡£
ÃËÃ£¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤ëÊ¿²ì¸»Æâ¤¿¤Á¡£Æì¤ÇÇû¤é¤ì¤¿Ê¿ÃáÅìºî¤Î¼ó¸µ¤Ë¥«¥Þ¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÄÕ½Å¤Î¸ª¤Ë¤·¤À¤ì¤«¤«¤ë¸»Æâ¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅâ´Ý¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÕ½Å¤Ï·üÌ¿¤Ë²Ï¸¶¤ò¶î¤±¤Æ¡½¡½¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£