内閣府が令和5年に公表した「第6回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によると、東京圏在住者のうち地方移住に関心があると答えた人の割合は35.1%だったそう。そのようななか、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員、講師の伊藤将人さんは「『地方移住がブームです』という言説自体が、地方移住ブームを構築している側面があるのではないか」と指摘しています。そこで今回は、伊藤さんの著書『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』より一部を抜粋してお届けします。

【画像】国内最高水準の金額で募集された都城市の「移住応援給付金」の告知チラシ

金銭的な移住支援の効果は一過性にすぎない

注目される大胆な金銭的支援

近年、注目を集めた移住促進施策があります。それが、宮崎県都城市による「全国どこから移住しても500万円」の移住応援給付金です(図表1)。

都城市によれば、2022年度まで数百人だった移住者数が、この施策などにより2023年度には約3700人となり、13年ぶりの人口増加を達成、多くのメディアで移住促進の優等生、成功例として取り上げられました。

この事例が注目を集めたもう1つの理由が、移住応援給付金の財源には、日本一の金額を集めたふるさと納税の寄付金が充てられたということでした(注1)。

この施策は、大きな話題を呼びました。移住者数が増加に転じたこともさることながら、「ふるさと納税寄付金を活用して移住者数を増やす」というアイディアによって、自治体間競争における勝ち組自治体がますます勝ち組としての地位を確立できることが浮き彫りになったためです。

ふるさと納税や子育て支援、そして移住促進など競争が激しい政策分野において、多数の負け組自治体が勝ち組になることがいかに難しいか、自治体の格差が開くばかりであることを多くの自治体は痛感させられたのです。では、果たしてそれは、公正で持続可能な移住促進の助けになるのでしょうか。

大胆な移住支援金の歴史は1990年代にさかのぼる

そもそも、国や地方自治体による移住促進のための大胆な金銭的支援は、いまに始まったことではありません。

1990年代、バブル経済の崩壊後も比較的好景気にあった地方自治体では、地方分権の下、他自治体と差別化を図り、個性的な地域づくりを行なうために様々な施策が展開されました。その中の1つのパターンとして拡大したのが、大胆な金銭的支援です。

当時、注目を集めた自治体に兵庫県三日月町があります。三日月町は、1991年に策定した若者定住条例に基づき、移住奨励金を設置しました。

奨励金の対象は36歳までの男女で、5年以上住む場合には無条件で8万円、結婚したらプラス8万円、子どもが生まれたら第二子まで各8万円で、3人目には30万円、4人目には40万円、さらに農林業に専業従事した場合は年に100万円を3年間にわたり支給、農林業関連で研究旅行する際には50万円、家を新築・購入した際には50万円補助と、総計400万円の支給を目玉に移住定住促進を展開しました(注2)。



『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(著:伊藤将人/学芸出版社)

その他、直接的な金銭的支援ではないものの、市町村独自の特産品や商品を安くもしくは無料で提供する施策がこぞって展開されました。図表2は1990年代に雑誌に掲載された移住促進のための金銭的支援の紹介誌面ですが、数十万円から高いものでは1000万円までさまざまな支援金の情報が並んでいます。



【図表2】金銭的支援策を紹介する雑誌 出典:BIG tomorrow 1994年9月号、BIG tomorrow 1996年6月号<『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』より>



移住促進や、それと関連した金銭的支援は日本国内だけの動向ではありません。ヨーロッパの一部の国々では町村による金銭的支援が展開されており、アイルランドやイタリア、スペインの政府や自治体が、移住促進や空き家を購入して移住する人向けの補助金を支給しています(注3)。

金銭的支援による移住促進の効果は、中長期的には薄い

ここまでみてきたように、地方移住を促進するために大胆な金銭的支援策を実施してきた自治体は、過去数十年の間にいくつもありました。

しかし、それらの中で中長期的に金銭的支援を継続してきた事例は少なく、一時的に転入者数や移住者数の増加に寄与したり、新聞雑誌で取り上げられたりしても、結局、人口動態に長期的にプラスな影響を与えるものはほとんどありませんでした。

過去の事例からわかるのは、大胆な金銭的支援は一時的には社会的注目を集め、移住者の増加につながりますが、中長期的にみれば効果は薄く、持続可能な施策ではないということです。

冷静に考えてみれば当然ですが、個人の移動の選択は金銭的支援のみで決まるものではなく、地域の雇用や子育て環境、教育、医療、気象条件、交通アクセス、近隣との人間関係など様々です。

さらに、全国の転入者が多い自治体(東京都特別区や大阪市、横浜市、札幌市、福岡市)は、大胆な金銭的支援を行なっているから人が集まっているわけではありません。

持続可能な移住促進のために

移住や定住の促進を目的とした大胆な金銭的支援の効果は一過性のものに過ぎず、長い目でみれば自治体間の過度な競争を招き、疲弊感や消耗戦をもたらす可能性が高いと言えるでしょう。

「自分たちの地域だけが残ればよい」「いまだけ人口が増えればよい」では、本来、手を取り合うべき自治体間の連携は進まず、移住者にとって優しい移住促進も実現しません。

金銭的な移住支援は、あくまでその地域への移住や定住を希望する人の背中を後押しする位置づけとし、「金の切れ目が縁の切れ目」にならないよう非金銭的支援を厚くしていくことが、持続可能な移住促進を実現する上でますます重要になってきているのです。

※本稿は、『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(学芸出版社)の一部を再編集したものです。