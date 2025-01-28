「大阪来てな！」アジカン＆緑黄色社会…アーティスト50組参加のレストラン、心斎橋に初登場へ【一覧】
『大阪来てな！キャンペーン』（実行委員会＝大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局）は、今年も食とアーティストのコラボレストラン『音食（おんしょく）キッチン』を、心斎橋ビッグステップ7階特設会場で1月31日〜2月28日まで開催する。アーティスト50組のスペシャルメニューが楽しめる。
【写真】『音食キッチン』参加アーティストたち
『音食キッチン』は今回で3回目。これまで「キタ」で開催して参りましたが、今回初めて「ミナミ」での開催が実現する。主な参加アーティストは下記の通り。
アイナ・ジ・エンド
穴見真吾（緑黄色社会）
ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）
WEESA（PSYCHIC FEVER）
伊地知潔（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
大澤敦史（打首獄門同好会）
大野雄大（Da-iCE）
小倉誠司（flumpool）
休日課長（ゲスの極み乙女／礼賛／DADARAY／ichikoro）
KENJI（I Don’t Like Mondays.）
ko-dai（ソナーポケット）
ゴンザレス（ヤングスキニー）
Shun（TOTALFAT）
菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）
橘柊生（DISH//）
TAXMAN（THE BAWDIES）
Tani Yuuki
東京スカパラダイスオーケストラ
TOSHI-LOW（BRAHMAN／OAU）
中務裕太（GENERATIONS）
日食なつこ
長谷川大喜（マカロニえんぴつ）
秦基博
服部栞汰（SHE’S）
東出真緒（BIGMAMA）
福永浩平（雨のパレード）
ホリエアツシ（ストレイテナー）
松室政哉
宮平直樹（かりゆし58）
村松拓（Nothing‘s Carved In Stone）
もりもりもと（ヤバイTシャツ屋さん）
柳沢進太郎（go!go!vanillas）
Lucky Kilimanjaro
LIKIYA（THE RAMPAGE）
RONZI（BRAHMAN／OAU）
ほかに、FM802DJの加藤真樹子らも参加
【写真】『音食キッチン』参加アーティストたち
『音食キッチン』は今回で3回目。これまで「キタ」で開催して参りましたが、今回初めて「ミナミ」での開催が実現する。主な参加アーティストは下記の通り。
穴見真吾（緑黄色社会）
ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）
WEESA（PSYCHIC FEVER）
伊地知潔（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
大澤敦史（打首獄門同好会）
大野雄大（Da-iCE）
小倉誠司（flumpool）
休日課長（ゲスの極み乙女／礼賛／DADARAY／ichikoro）
KENJI（I Don’t Like Mondays.）
ko-dai（ソナーポケット）
ゴンザレス（ヤングスキニー）
Shun（TOTALFAT）
菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）
橘柊生（DISH//）
TAXMAN（THE BAWDIES）
Tani Yuuki
東京スカパラダイスオーケストラ
TOSHI-LOW（BRAHMAN／OAU）
中務裕太（GENERATIONS）
日食なつこ
長谷川大喜（マカロニえんぴつ）
秦基博
服部栞汰（SHE’S）
東出真緒（BIGMAMA）
福永浩平（雨のパレード）
ホリエアツシ（ストレイテナー）
松室政哉
宮平直樹（かりゆし58）
村松拓（Nothing‘s Carved In Stone）
もりもりもと（ヤバイTシャツ屋さん）
柳沢進太郎（go!go!vanillas）
Lucky Kilimanjaro
LIKIYA（THE RAMPAGE）
RONZI（BRAHMAN／OAU）
ほかに、FM802DJの加藤真樹子らも参加