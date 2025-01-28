´ûº§¼Ô¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¡È¶¯°ú¤Ë¡ÉÎ¬Ã¥À®¸ù¤·¤¿½÷¡£¤·¤«¤·¤¤¤¶·ëº§¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä°Ê³°¤Î½÷¤È¡Ä¡×¢Í¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Éâµ¤¥µ¥¤¥ó
·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¿®Íê¤ò»î¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë½ã¿è¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Éâµ¤¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢Íí²ó¿ô¤ÎÊÑ²½¡Û
¡ÖºÇ¶á¡¢É×¤ÎÌë¤Îµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï¢Íí¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡Ù¤Î°ì¸À¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ×¤«¤é¤ÎÏ¢Íí²ó¿ô¤äÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Éâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÆ©ÌÀÀ¤Î·çÇ¡¡Û
¡ÖÉ×¤Ï½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÍ§Ã£¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¢Âð¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÆÍÁ³¡¢É×¤¬¼«¿È¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈëÌ©¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¡Û
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²È¤ËÄ¾µ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¡¢É×¤Ï¼ñÌ£¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ûº§¼Ô¤ÈÎ¬Ã¥º§¤¹¤ë¤â¡Ä¡Û
¡Ö´ûº§¤ÎÈà¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¶¯°ú¤ËÎ¬Ã¥À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¤¤¶·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä°Ê³°¤Î½÷¤È¡Ä¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤ï¤¡Ä¡£
µ¢Âð¤·¤¿Èà¤ò¤¹¤°¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Éâµ¤´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¸³è¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤Î¹ÔÆ°¤Ë¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬Éâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤Î¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¡¢¿¿¼Â¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¸ß¤¤¤Ë½ã¿è¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Éâµ¤¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢Íí²ó¿ô¤ÎÊÑ²½¡Û
¡ÖºÇ¶á¡¢É×¤ÎÌë¤Îµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï¢Íí¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡Ù¤Î°ì¸À¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ×¤«¤é¤ÎÏ¢Íí²ó¿ô¤äÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Éâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉ×¤Ï½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÍ§Ã£¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¢Âð¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÆÍÁ³¡¢É×¤¬¼«¿È¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈëÌ©¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¡Û
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²È¤ËÄ¾µ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¡¢É×¤Ï¼ñÌ£¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ûº§¼Ô¤ÈÎ¬Ã¥º§¤¹¤ë¤â¡Ä¡Û
¡Ö´ûº§¤ÎÈà¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¶¯°ú¤ËÎ¬Ã¥À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¤¤¶·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä°Ê³°¤Î½÷¤È¡Ä¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤ï¤¡Ä¡£
µ¢Âð¤·¤¿Èà¤ò¤¹¤°¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
Éâµ¤´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¸³è¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤Î¹ÔÆ°¤Ë¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬Éâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤Î¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¡¢¿¿¼Â¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë