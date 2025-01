◆LAPONEグループ合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」

【モデルプレス=2025/01/28】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)と、グローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)が、27日より「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催。ここでは、初日公演の様子をレポートする。東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催する、LAPONEグループ所属アーティストJO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」が1月27日に初日を迎えた。JO1とINIは、メンバー22人が自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を27日より開催する。

◆川尻蓮、爽やかパフォーマンス オリジナル曲の制作秘話も

◆白岩瑠姫「FOUR SEASONS」初披露 10年来のバンドメンバーと圧巻パフォーマンス

◆木村柾哉、ダンスパフォーマンスに会場熱狂 自身作詞曲も披露

◆高塚大夢、初のオリジナル曲披露 芯のある歌声で会場沸かす

◆西洸人、サプライズゲスト登場で歓声響く

JO1の川尻蓮は、シアターGロッソにて「Give me your day」を開催。1時間の公演を1日に例え、朝昼夜のブロックに分けパフォーマンスを構成。“あなたの1日をください”という意味のタイトルには「1日くれればもっと僕のことを知って好きになって後悔させない、好きになってくれる。ぼくのことをもっと好きになってもらえる日にするから、あなたの1日を僕にください」という意味を込めたという。VCRが明け、早速ステージ中央の階段に川尻が登場すると歓声が巻き起こる。川尻オリジナル曲『DAYBREAK』では朝を、『PANCAKE』では昼を表現し、明るく爽やかにパフォーマンス。得意とするダンスや表現力で湧かせ、チャーミングな表情を見せる度に歓声が上がった。「11人の時はみんなに助けられてるんだなって、改めて感じました」と一息つくと、オリジナル曲の制作秘話など和やかにトークし、会場全体が笑顔に包まれた。パフォーマンスに戻ると、ダンサーと揃った美しいダンスで魅了し、繊細に楽曲の世界観を表現。さらに「この曲を流せば、彼が来るんじゃないかな?」と呼びかけると、JO1のライブツアーのユニットで披露していた『BINGO』のイントロがスタート。ステージ中央奥から“T.K”ことメンバーの川西拓実が現れ、2人ならではの空気感漂う会話のように息の合ったラップパフォーマンスを魅せた。ラストを飾ったのは、今回の公演で“夜”にあたるアッパーチューン『Knock Out』。川尻は「初めて披露するんですけど、みんなと一緒に歌いたい!」と練習をすると、サビを一緒に歌い、大きくペンライトを振って盛り上がった。曲の最後には金テープも発射され、最高潮にヒートアップ。最後に「LAPOSTAはまだまだ続きます、最後まで楽しんでいってください!川尻蓮でした!ありがとう〜」と締め、ステージの端から端まで「バイバーイ!」と手を振って幕を閉じた。JO1の白岩瑠姫は、IMM THEATERにて「Who am i?」を開催。自らが影響を受けた90年代ロックの音楽をステージに詰め込んだ。白岩が10年来の付き合いであるバンドメンバーと共に、全編バンド形式で行った公演は“白岩瑠姫”という存在を証明するためにタイトルが付けられた。観客のそれぞれの捉え方で、1人のアーティストとして白岩のステージを感じてもらえたらと、白岩自身が思いを巡らせながら作り上げた。JO1がサンリオと共同開発したキャラクターで、白岩が生み出した「RURU」がステージ上で見守る中、自身の思いを込めたオリジナル曲を立て続けに披露し、JAM(JO1のファンネーム)を湧かせた。なかでも、JO1のYouTube企画「PLANJ」で公開し、150万回再生を突破している楽曲『ひまわり』では、サビを会場全体で歌い盛り上がる。本編のラストにはスキー場で撮影したMUSIC VIDEOが話題の『FOUR SEASONS』を初披露した。そしてアンコールに呼ばれた白岩は、装いを新たに再登場。事前に募集した質問に答えるコーナーでは「こうやって皆さんの前でたくさんトークをすることないから、すごく新鮮ですね」と楽しそうに多くの質問に答え、コミュニケーションを交わした。さらに「願いが叶うなら?」という質問には「今日来られなかった方もたくさんいるので、僕のことを好きだと、パフォーマンスを見たいと思ってくれる方を、もっとたくさん集めてまたすぐステージをしたい」と話し、ファン思いな白岩らしく語った。最後には『ひまわり』のMUSIC VIDEOの制服衣装を纏ったバンドメンバーをステージに呼ぶと、もう一度『ひまわり』を歌唱。「まじで幸せだった、ありがとう!またすぐ会いましょう。約束します」という言葉で締めくくった。INIの木村柾哉は、シアターGロッソにて「Unknown Adventure」を開催。「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」の全体コンセプトが海賊だったことを受け、自らのソロステージも何か本編に繋げたいという考えから「海賊を夢見る少年が、海に出るまでの未知の冒険」をテーマに公演を企画。初めてのソロステージということで「この冒険が1つの挑戦、1つの分岐点になれるように」「ファンの皆さんも自分でさえも想像が付かない旅になるのではないか」という思いから本公演タイトルとなった。海賊風の衣装に身を包んだ木村が登場し、1曲目は『曇りのち、快晴』でスタート。メンバーカラーである黄色いペンライトが会場を彩り、あたたかな空気に包まれた。そして「このライブは多幸感あふれるライブにしたいと思い、皆さんが帰るときには『はぁ、もう幸せ』と1回転しちゃうくらいの満足感で帰ってもらいたいです!」と公演に込めた思いを伝えた。続けてINIの楽曲をセルフカバーで披露し、ダンサーとともに息の合ったパフォーマンスで魅了。観客もリズムに合わせてペンライトを振ったり、手拍子で盛り上げた。その後、黒で統一された装いで再登場すると会場の空気が一変。ダークな雰囲気の中、初披露となる『spacetime#3 -ALIEN-』で、高いダンススキルを存分に発揮。このパフォーマンスは公演後にYouTubeでもダンスビデオが公開された。ラストは、自身で作詞した『ツナグ』を披露。木村は「僕の人生の中で何度か作詞をしてみたこともあったんですけど、世に出ることは全然なくて。今回初めて披露したいと思います。みなさんの日常の中で少しでも背中を押せるように気持ちを込めて作った曲です」と伝えると、想いを込めて力強く歌い上げソロステージを締めくくった。INIの高塚大夢(※「高」は正式にははしごだか)は、IMM THEATERにて「Echoes.」を開催。ソロステージは、会場の入り口に自宅で育てている観葉植物を展示。「“緑”と“音楽”という自身のアイデンティティのようなものを会場に丸ごと詰め込みました!」とこだわりを明かした。先日YouTubeにも公開した、INIの3RD SINGLE『M』の収録曲『STRIDE』のアレンジver.で登場すると、拍手で迎え入れられる。鳥のやさしいさえずりが聞こえたり、ステージも森の中をイメージした緑いっぱいのセットにし、「メンバーカラーである水色のペンライトの光とステージの緑が合わさった“秘境”のような空間を作りたかった」と話すと、会場全体がほっこりと温かな空気に包まれた。そして、『カタオモイ』(Aimer)や『花占い』(Vaundy)をカバー。高塚らしく芯のある高音の歌声を響かせ魅了。バンドメンバーについては、ステージの準備をする過程での小話を交えながら1人1人丁寧に紹介。高塚が嬉しそうに話す姿に、MINI(INIのファンネーム)にも自然と笑顔が生まれていった。ライブも終盤に差し掛かり「INI高塚大夢、初めてのオリジナル曲を披露します!」と発表すると、この日1番の歓声が起こった。そして、自分の周りにいる人たちのことを考えながら作ったという『Piece』を披露し、高塚の想いを届けた。最後は、自らが主役の声優を務めたウクライナアニメーション映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』の日本語吹替版主題歌であり、作詞も高塚が務めた『My Story』。全曲バンド編成で10曲の歌声を響かせたステージとなった。INIの西洸人は、後楽園ホールにて「KiDS」を開催。このタイトルで今回のソロステージを披露したのは、普段楽曲制作などを通して、自分自身に対し「まだまだ子どもなんだな」と思ったことがきっかけ。楽曲、DJMIX、振付、映像、ステージと細部にまで西のこだわりがぎっしり詰まっている。セットは公園をモチーフにし、芝生やタイヤの遊具などポップで西らしく遊び心のある雰囲気に作り上げ、観客も期待に満ち溢れた表情を見せた。歓声に迎えられ、DJブースに西が登場するとINIの楽曲をリミックスで披露。そこへバックDJとしてオカモトレイジがゲストで登場し、西がパフォーマンスするステージに花を添えた。サプライズはこれだけにとどまらず、2人目のゲスト・青山テルマが登場。1月22日にデジタルリリースされ、西がフィーチャリング参加した楽曲『はい? feat.NISHI HIROTO(INI)』を初披露。2人の織りなすノリの良い楽曲に合わせて観客はペンライトを掲げ、体を揺らしながら音楽を楽しむ様子が見られた。その後も、ソロステージのために西が作詞作曲を手がけたオリジナル曲10曲をバックダンサーとともにパフォーマンス。オリジナル曲『KATAKI』では、フィーチャリング参加しているメンバーの池崎理人(※「崎」は正式には「たつさき」)と田島将吾がゲストとして出演し、3人で歌い上げるなど、サプライズ続きに会場のボルテージもMAXに。最後の挨拶では「音楽の力ってすごいなって思いました。これは僕の大好きな人と作ったものです!僕はいつまでもKiDSです!こんな子どもですけど、これからもずっとずっと大人にさせていってください!」とコメント。西の頭の中を具現化したような本公演は「普段お世話になっている人や友人など、自分をKiDSにさせてくれる周りの人達と作り上げたい」という想いのこもった、西らしさが存分に詰まったソロステージになった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】