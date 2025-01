人生を遊学する生涯学習の学校！遊学堂

紹介制メンタルビジネススクール(TM)は、『遊学堂(TM)(ゆうがくどう)』として誰でも気軽に受けやすくリニューアルしました。

遊学堂

紹介制メンタルビジネススクール(TM)は、『遊学堂(TM)(ゆうがくどう)』として誰でも気軽に受けやすくリニューアル。

『遊学堂(TM)』は「人生を遊学する」をテーマに、人生における悩みのタネである“人間関係”をもっと気楽に楽しめる脳と心・会話・コミュニケーションなど、一生使える【生涯学習】の学校です。

■『遊学堂(TM)』について

同社代表の山田は27年間、独自の実践心理学・心理職・相談職としてメンタルヘルスコーディネーターに従事しています。

紹介制メンタルビジネススクール(TM)では、カウンセリング・コーチング・セラピー・個性心理学プロファイリングをビジネスユースに改良、紹介される管理職・経営者のためにセールス・プレゼン・ビジネス脳会話(R)を教えていました。

そして新たにスタートした『遊学堂(TM)(ゆうがくどう)』は、海外のスキルを日本人が使いやすく実用性を高めるために改良しています。

■展開内容

『何があっても楽しく立ち上がるメンタルと上手に生き抜く一生物のスキル』

【生涯学習】として、自分が自分をプロデュースすることでメンタルヘルスを予防し改善します。

メンタルクリエイター(R)と下記の7つを展開、【神技(かみわざ)】を伝授します。

(1) 脳の神技

(2) 心の神技

(3) 気の神技

(4) 会話の神技

(5) コミュニケーションの神技

(6) 個性の神技

(7) 人間関係の神技

さらに期待されることとして、日本人に足りないと問題視されている【ストレスケア・マネジメント】、個性は美学で自分を好きになる【自己理解・自己探求】、自己肯定感・自己効力感などの【自信をつけること】、未来への不安である【心配性の解消】、比較や承認欲求不満による【いじめ・嫉妬】などの対立を防ぐことに貢献します。

また、医療福祉事業者・旅行会社・英語教室・日本語学校・写真家・メイクアップアーティストと【祭り】イベントをコラボ展開していく予定です。

<コラボ予定>

・医療法人社団仁静会 理事長 山田 雅夫

・株式会社スカイスターツアーズ 代表取締役社長 高井 英子

・株式会社WAHAHA Studio Japan 代表取締役 前川 順子

・わん・ステップ株式会社 取締役 高井 京子

・ファンファンイングリッシュハウス 代表 山本 みほ

・写真スタジオ「Studio Fiction」MOU&メイクアップアーティスト 吉田 努

・自律脳(TM)開花メソッド開発者 ゆうき ひろこ

・Dress for Two 岡本 望

・神仏絵師 持田 大輔

