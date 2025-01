「怒り」は脅威やフラストレーションに反応して引き起こされる激しい感情であり、心拍数の増加や緊張といった生理的な覚醒を伴います。制御できない怒りは対人関係の悪化やストレスにつながるため、怒りは良くないものと考える人も多いかもしれませんが、新たな研究では「怒りがクリエイティブなパフォーマンスの向上と関連している」ことが判明しました。The relationship between anger and creative performance: a three-level meta-analysis: Cognition and Emotion: Vol 0, No 0 - Get Access

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02699931.2024.2392614Anger might enhance creative performancehttps://www.psypost.org/anger-might-enhance-creative-performance/怒りとクリエイティビティについての研究はいくつかありますが、その結果はまちまちだとのこと。そこで中国の研究チームは、怒りとクリエイティブなパフォーマンスの関係をより詳細に知るため、複数の研究結果を統合して分析するメタアナリシスを実施しました。まず、研究チームは英語と中国語の両方で「anger(怒り)」や「creativity(クリエイティビティ)」などの用語に引っかかる論文を検索し、その中から「少なくとも1つのクリエイティビティに関するタスクのパフォーマンス測定を行っている」「研究者によって明示的に引き起こされた怒り、あるいは自然に発生した怒りを測定している」という条件に合致するものを探しました。トピックに無関係な記事を除外したところ、23件の論文が残りました。このうち、18件は研究者が被験者の気分を操作してわざと怒らせた実験的研究であり、残り5件は被験者が自然に抱いた怒りを対象とした非実験的研究だったとのこと。これらの研究は2008年〜2024年に発表され、合計2413人の被験者が含まれていました。メタアナリシスの結果、全体として怒りの感情とクリエイティブなパフォーマンスの間には、「弱い正の相関」があることがわかりました。言い換えれば、「怒っている被験者はクリエイティブなタスクにおいて、わずかに優れたパフォーマンスを発揮した」というわけです。研究チームはさらなる分析を行い、怒りとクリエイティビティの関連性に影響するさまざまな要因についても特定しています。研究チームによると、怒りとクリエイティブなパフォーマンスの関連性は東欧諸国の被験者を対象に実施された研究ではやや強い傾向があり、反対に西欧諸国を対象にした実験ではほとんどみられなかったとのこと。また、新しい研究では古い研究と比較して、怒りとクリエイティブなパフォーマンスの関連性がより強くみられました。研究では、怒りは一般的なクリエイティビティよりも、「悪意のあるクリエイティビティ」とより強く関連していることも判明しています。悪意のあるクリエイティビティとは、悪意のある目的を達成するためにクリエイティブな思考を使用し、非倫理的または破壊的なアイデアや行動を思いつくことを指します。他にも、被験者の怒りが「想像力」を通じて引き出された場合、クリエイティブなパフォーマンスとの関連性がより強い傾向がみられました。さらに、被験者の怒りがわざと誘発された実験的研究の方が、非実験的研究よりも怒りとクリエイティブなパフォーマンスとの関連性が強かったとのことです。研究チームは、「具体的には、怒りはクリエイティブなパフォーマンスを高めるようです。特に想像的なプロセスを通じて引き出され、クリエイティビティが悪意ある側面に向けられた場合にそれが顕著になります。しかし、怒りとクリエイティブなパフォーマンスとの関連は、使用されたクリエイティブなタスクの種類、報告されたクリエイティブな結果、タスクの時間制限には影響を受けませんでした」と結論付けています。心理学系メディアのPsyPostは、今回の研究は怒りとクリエイティビティの関連性に焦点を当てるものである一方、怒りに伴う攻撃性や敵意といった二次的な感情には調べていないと指摘。これらの怒りと密接に関連する感情も、怒りとクリエイティビティの関連性を理解する上で重要かもしれないと述べました。