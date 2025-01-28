¡Ö¥ê¥ó¥´ÉÂ¡×Á´¹ñ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡Ö0.95¿Í¡×¡¡´ØÅìÃÏÊý¤äÀÄ¿¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Ë
¡¡ÅÁÀ÷À¹ÈÈÃ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥ó¥´ÉÂ¡×¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬´ØÅìÃÏÊý¤äÀÄ¿¹¸©¤Ê¤É¤Ç¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÀ÷À¹ÈÈÃ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥ó¥´ÉÂ¡×¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö0.95¿Í¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤Î¡Ö0.94¿Í¡×¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢·ÙÊó¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë2¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï6ÅÔ¸©¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤äºë¶Ì¸©¤Ê¤É¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¸©¤äÊ¡Åç¸©¤Ç¤â·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´µ¼Ô¤Î¤»¤¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ÎÈôË÷¡Ê¤Ò¤Þ¤Ä¡Ë¤«¤é´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¤¦¤¬¤¤¡¢¼êÀö¤¤¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÀ÷À¹ÈÈÃ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥ó¥´ÉÂ¡×¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö0.95¿Í¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Î½µ¤Î¡Ö0.94¿Í¡×¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢·ÙÊó¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë2¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï6ÅÔ¸©¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤äºë¶Ì¸©¤Ê¤É¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¸©¤äÊ¡Åç¸©¤Ç¤â·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´µ¼Ô¤Î¤»¤¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ÎÈôË÷¡Ê¤Ò¤Þ¤Ä¡Ë¤«¤é´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¤¦¤¬¤¤¡¢¼êÀö¤¤¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£