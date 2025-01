¼ÂÁ©Åª¤ÊËÝÌõ¥¹¥­¥ë¤òÍÜ¤¨¤ë¡ªWAHAHA Studio Japan¡ÖËÝÌõ¥³¡¼¥¹(³°¹ñ¿ÍÂÐ¾Ý)¡×

WAHAHA Studio Japanは、プロの翻訳家をめざす方向けのセミナー「翻訳コース(外国人対象)」を2025年3月24日(月)より開始します。

WAHAHA Studio Japan「翻訳コース(外国人対象)」

WAHAHA Studio Japanは、プロの翻訳家をめざす方向けのセミナー「翻訳コース(外国人対象)」を2025年3月24日(月)より開始。

4月18日(金)までの期間で実施し、プロの翻訳者による特別レッスン(全6回)は日本人も参加可能です。

■翻訳コース(外国人対象)

このコースは、将来翻訳業界で働くことを希望する日本語学習者を対象としています。

さまざまな教材を使用して、実践的な翻訳スキルを養うことに重点を置いた集中カリキュラムに加え、日本の翻訳業界で豊富な経験を持つプロの翻訳者によるゲスト講義も多数予定されています。

【コーススケジュール】

4週間コース

1日180分 4週間

【利用可能なレベル】

英語が堪能で、日本語能力が少なくともJLPT N2(または同等)以上である必要があります。

N2レベルの能力があることを証明できる場合は、実際の認定は必要ありません。

【日程】

2025年3月24日(月)〜4月18日(金)

【実施場所】

WAHAHA日本語学校

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2-2-7 第二赤坂ビル4F

■レッスン概要

このコースは、将来翻訳業界で働くことを目標とする日本語学習者を対象としています。

この実践的なコースは、当校講師と経験豊富なプロの翻訳者によって指導され、日常の翻訳に必要な実践的なスキルの指導に重点を置いています。

受講者は、総合的な日本語能力を強化し、プロの翻訳者として成功するために必要なことを具体的、実践的に学ぶことができます。

レッスン内容

└日本語スキル - 中上級レベルの読解力、語彙力、文章力の向上に重点を置きます。

日本の時事問題 - ニュアンスの探究

└日本語表現

└研究方法/翻訳スキル - レポートやエッセイ、小説や文学スタイル、ビジネス文書、契約書、説明書、手紙、広告、新聞の翻訳

└実践的応用

└実践翻訳

プロの翻訳者による実践的なレッスン(120分×6回)は、日本人の方も外国人の生徒と一緒に受講できます。

