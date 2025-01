小田象製粉では、北海道産小麦“春よ恋”を100%使用した「haru_koi 100 black」を発売します。

小田象製粉「haru_koi 100 black」

【haru_koi 100シリーズについて】

2022年5月に北海道産小麦の“春よ恋”を100%使用した「haru_koi 100 white」と「haru_koi 100 red」を発売しました。

「haru_koi 100 white」は、“春よ恋”の厳選された中心部分だけ使用しており、白い色調と優れた吸水性を備えており、高級食パンやバターの風味を活かしたパン作りに最適です。

一方、「haru_koi 100 red」は、“春よ恋”の中心部分から表皮に近い部分まで粉砕したロング挽き小麦粉で、リーンな配合ほど香ばしい風味を感じられます。

また、ボリュームを求めたパン作りにも適しています。

【haru_koi 100 blackの製品特徴】

北海道産小麦の“春よ恋”を100%使用し、風味を最大限に追求する製粉技術を用いた小麦粉です。

その特徴は、極めて少ないイースト量で長時間発酵させるバゲット(※2)において顕著で、小麦の風味が際立ち、噛めば噛むほど深い味わいを感じることができます。

また、他の小麦粉とのブレンドにも適しており、用途に応じた二次加工の可能性を広げます。

(※2)同社配合、二次加工法による

【MOBAC SHOW 2025出展】

2025年2月18日(火)〜21日(金)にインテックス大阪で開催される、日本製パン製菓機械工業会主催のアジア唯一の製パン・製菓業界総合専門展「MOBAC SHOW 2025」に出展します。

今回の展示では、上記の「haru_koi 100 black」に加え、小田象製粉創業100周年を記念して2024年4月に発売された「CRONOS」も初展示します。

「CRONOS」は北海道産小麦を100%使用し、微粉砕加工により冷蔵・冷凍耐性を持たせた機能性小麦粉として、注目を集めています。

さらに、北海道産小麦の“ゆめちから”を使用した「yume_power 100」や、「秋がキタぞぅ」も初めて展示します。

ブース内では、国産小麦粉ラインナップの紹介や、ZOOシリーズの粒度や冷凍耐性に関する専用コーナーも設けており、お客様の課題解決をお手伝いします。

■開催概要

MOBAC SHOW 2025(第29回国際製パン製菓関連産業展)

会期 :2025年2月18日(火)〜2月21日(金) 4日間

開場時間 :10:00〜17:00

会場 :インテックス大阪(南港) 1・2・3・4・5(A)号館

(所在地:大阪市住之江区南港北1-5-102)

小田象製粉ブース:3号館 306

