ONE N' ONLYが、主演を務める映画 『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の主題歌「Map of The Mind」を2月12日(水)に配信リリースすることを発表した。「Map of The Mind」は、未完成の地図でも絆を頼りに未来へ進む力強さが詰まっており、挑戦と成長を励ましてくれるエールソング。クラシックサンプリングをベースにしたサウンドはとても希望的で新たな明日を迎える気持ちを表している。



▲「Map of The Mind」ジャケット写真 ▲「Map of The Mind」ジャケット写真

ライブ・イベント情報

<LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:||>

オフィシャルサイト

https://one-n-only.jp/news/news31176/



千葉:市川市文化会館

2025年4月15日(火)開場18:00/開演19:00

2025年4月16日(水)開場17:30/開演18:30



愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館

2025年4月28日(月)開場18:00/開演19:00

2025年4月29日(火祝)【1部】開場12:30/開演13:30 【2部】開場17:00/開演18:00



大阪:オリックス劇場

2025年5月5日(月祝)開場18:00/開演19:00

2025年5月6日(火休)【1部】開場12:30/開演13:30 【2部】開場17:00/開演18:00



東京:日本武道館 ★ツアーファイナル★

2025年5月9日(金)開場17:30/開演18:30

2025年5月10日(土)開場16:30/開演17:30

<LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:||>オフィシャルサイトhttps://one-n-only.jp/news/news31176/千葉:市川市文化会館2025年4月15日(火)開場18:00/開演19:002025年4月16日(水)開場17:30/開演18:30愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館2025年4月28日(月)開場18:00/開演19:002025年4月29日(火祝)【1部】開場12:30/開演13:30 【2部】開場17:00/開演18:00大阪:オリックス劇場2025年5月5日(月祝)開場18:00/開演19:002025年5月6日(火休)【1部】開場12:30/開演13:30 【2部】開場17:00/開演18:00東京:日本武道館 ★ツアーファイナル★2025年5月9日(金)開場17:30/開演18:302025年5月10日(土)開場16:30/開演17:30

また、映画ではイントロ部分がアレンジされている。映画は≪序奏≫が2025年2月14日(金)、 ≪終奏≫が3月14日(金)に公開される。