マニュアルクラッチ採用でスムーズな走行を可能に！カーター「APtrikes250」

カーターは、250ccエンジンを搭載する「APtrikes250」の予約受付を2025年2月10日より開始します。

カーター「APtrikes250」

エンジンモデル:ZONGSHEN製 250cc

原動機種類 :水冷4ストロークOHV2 バルブ単気筒

燃料 :無鉛レギュラーガソリン

排気量 :246.2cc

最大出力 :11.5kW(15.6PS)/7,000r.p.m

最大トルク :19.5N・m(1.98kgf・m)/5,000r.p.m

変速機形式 :5段変速+後退

※随時品質向上を目標にしているため、実際の商品と異なる部分が生じる可能性があります。

【APtrikes250の特徴】

「APtrikes250」は当初、遠心クラッチを採用する方針で開発を進めていましたが、シフト操作時の変速ショックによる駆動部品の損傷が懸念されたため、マニュアルクラッチを採用。

これにより運転手の操作にてシフトショックのない、スムーズな走行を可能にしました。

※マニュアルクラッチ採用により、普通自動車AT限定免許での運転はできず、普通自動車MT免許が必要となります。

ATモデルの「APtrikes125」、MTモデルの「APtrikes250」。

利用者がより適したモデルを選びやすくなる2台体制での展開をします。

250ccエンジン搭載

乗車定員3人

■APtrikes250注文条件について

【注文条件(1):試乗】

125ccモデルと比較して、「APtrikes250」の一番の特徴はエンジンの排気量増加になります。

これによりエンジン出力および最高速の向上が可能となりました。

2020年より国内販売を開始したAPtrikes125は既に2,000台以上の販売実績を誇りますが、三輪車両としての操作性など、まだまだ認知されていない車両でもあります。

そんな中、特にエンジン出力の高い250ccモデルに未試乗での購入になった場合、お客様の想像と相違する可能性があることや操作に対する危険を感じさせてしまう恐れがあるため、注文時の条件として「試乗」を必須条件とされました。

運転自体が可能であるかどうかの判断を利用者自身に決定してもらい、納得のうえで購入。

※APtrikes250の試乗車取扱店はホームページにて確認してください。

https://www.aptrikes.jp

【注文条件(2):「APtrikes250購入時の注意事項確認書」へのご署名】

APtrikes250を試乗済みであることや、三輪車両を運転する際の注意事項をご確認いただいたうえで、注文時に「APtrikes250購入時の注意事項確認書」へのご署名を必須条件とさせていただきます。

【注文条件(3):抽選販売】

開発段階から非常に多くのお問い合わせ、予約のご希望をいただいており、注文数が入荷予定数を大幅に超えることが予想されます。

APtrikes250を全ての方へ平等に販売させていただくため、当面の間、予約は先着順ではなく、抽選方式を採用します。

2025年2月10日より全国の「APtrikes250取扱店」にて試乗後、抽選に応募できます。

※取扱店によっては試乗車の準備ができていない場合があるので、必ずお問い合わせのうえ、ご来店ください。

※APtrikes250の試乗車取扱店はホームページにて確認してください。

※予約車両の初回ロット日本入荷時期は、2025年4月〜5月頃となります

■予約受付期間について

第一次抽選予約期間:2025年2月10日〜2025年2月28日

※第二次以降、ホームページにて案内します

※抽選結果は2025年3月1日より順次、APtrikes250取扱販売店へ案内します。

