¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶âÌ¾ÌÜ¤ÇÌó2Ëü7000±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡22ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¤òÂáÊá¡¡¹áÀî¡¦´Ýµµ·Ù»¡½ð
´Ýµµ·Ù»¡½ð(¹áÀî¡¦´Ýµµ»Ô)
¡¡¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷(22)¤¬28Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤Ï2024Ç¯9·î¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¹áÀî¸©ºß½»¤Î½÷À(24)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢10·î¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤È±³¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ØÄê¤·¤¿¸ýºÂ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤È¤·¤Æ¸½¶â2Ëü7610±ß¤ò½÷À¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£