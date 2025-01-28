¸¶ÌýÀèÊª2½µ´Ö¤Ö¤ê°ÂÃÍÉÕ¶á¡¢¼å¤¤Ãæ¹ñ£Ð£Í£É¤äÊÆ²¤µ¤²¹¾å¾ºÍ½Â¬¤¬°µÇ÷
¡Î£²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤Ï¡¢£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¡£Ãæ¹ñ¤Î¼å¤¤À½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë¤äÊÆ²¤¤Îµ¤²¹¾å¾º¤¬¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤ò°²½¤µ¤»¤¿¡£
ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°£²£²£°£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£±»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë£°¡¥£±£²¥É¥ë¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë¹â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£·¡¥£²£°¥É¥ë¡£ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£±¥É¥ë¡Ê£°¡¥£±¡ó¡Ë¹â¤Î£·£³¡¥£²£·¥É¥ë¡£Á°Æü¥Ö¥ì¥ó¥È¤Ï£±·î£¹Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¡¢£×£Ô£É¤Ï£±·î£²Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
£É£Ç¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥·¥«¥â¥¢»á¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ê¥¤¥È¤Î²¼Íî¤Ï¡¢¼å¤¤Ãæ¹ñ£Ð£Í£É¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÎ®¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Å·µ¤Í½Êó¤Ë¤è¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Ïº£½µ¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤ßµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
£Ó£ô£ï£î£å£Ø¤ÎÀÐÌý¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Ç¥¹»á¤Ï£²£·Æü¡¢¡Ö¡ÊÊÆ²¤¤Î¡ËÎ¾ÃÏ°è¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÈË¼ÍÑÇ³ÎÁ¤Î¼ûÍ×¤¬Â¿¾¯Íî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£