¿ìµÒ¤«¤éÀàÅðµ¿¤¤¡¢4¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£¡¢Èï³²Áí³Û¿ôÀéËü±ß¤«
¡¡Åìµþ¡¦¿·¶¶¤ÎÏ©¾å¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÅ¹¤ËÍ¶¤¤ºâÉÛ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£°¦Åæ½ð¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½»½ê¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü´ØÅç¸üÌðÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤È¡¢Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è±§Æàº¬¡¢Âç³ØÀ¸Ë©ÅÄæÆÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤é4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¿·¶¶±Ø¼þÊÕ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëµÒ°ú¤¤é¤ÎÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½ð¤ËÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÈï³²Áí³Û¤Ï¿ôÀéËü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£4¿Í¤ÏÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯12·î6Æü¡¢¹Á¶è¿·¶¶4ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤ÎÃËÀ¤«¤éºâÉÛ¤òÅð¤ß¡¢ATM¤Ç¸½¶â19Ëü4Àé±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£