ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ Æ»Ï©´ÙË×¤·¥È¥é¥Ã¥¯Å¾Íî
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢4¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ï¸½¾ì¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÎÐÄ®¤Ë¤¢¤ëÃæ±û°ìÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢28Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤Æ¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÙË×¸½¾ì¤ÏÄ¾·Â¤¬10¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿¼¤µ¤â10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¢¤ê¡¢4¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾¼ê¤È¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤È¤È¤â¤Ë¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Îµß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÎÐÄ®¤Ë¤¢¤ëÃæ±û°ìÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢28Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤Æ¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÙË×¸½¾ì¤ÏÄ¾·Â¤¬10¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿¼¤µ¤â10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¢¤ê¡¢4¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾¼ê¤È¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤È¤È¤â¤Ë¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Îµß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£