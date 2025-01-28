¡Ö´í¸±±¿Å¾ºá¡×¸«Ä¾¤· Ë¡À©¿³¤Ë»ðÌä¤Ø¡¡°û¼ò¡¦Â®ÅÙ¤Î¿ôÃÍ´ð½à¤ÎÌÀ³Î²½¤â
¡¡°¼Á¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚË¡Ì³Âç¿Ã¤ÏÍè·î¤Ë¤âË¡À©¿³µÄ²ñ¤Ë»ðÌä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬µîÇ¯11·î¤ËÂ®ÅÙ¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ôÃÍ´ð½à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎëÌÚË¡Ì³Âç¿Ã¤Ï28Æü¡¢Íè·î10Æü¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤ÎÁí²ñ¤Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ðÌä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡À©¿³¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤äË¡ÄêÂ®ÅÙ°Ê¾å¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ´ð½à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬µîÇ¯11·î¤ËÂ®ÅÙ¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ôÃÍ´ð½à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎëÌÚË¡Ì³Âç¿Ã¤Ï28Æü¡¢Íè·î10Æü¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤ÎÁí²ñ¤Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ðÌä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡À©¿³¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤äË¡ÄêÂ®ÅÙ°Ê¾å¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ´ð½à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£