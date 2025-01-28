È¬Âå±Ñµ±»á¡Ö¼ÁÌä¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤âÀáÅÙ¡Ä¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¿°Õ¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¿Í¸¢¿¯³²µ¯¤³¤·¤¿¿ÍÊªµ¯ÍÑ¤Ê¤¼¡©
ÊÛ¸î»ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¡Ê60¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£27Æü¸á¸å4»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢28Æü¸áÁ°2»þ23Ê¬¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È¤ä¤ê¤Ê¤ª¤·²ñ¸«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
MC·Ã½Ó¾´¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ¸«¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏCM¤âÎ®¤µ¤ºÊóÆ»¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢È¬Âå¤µ¤ó¡¢¤´Í÷¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¡Ê¸áÁ°¡Ë1»þÈ¾¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤Î¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¤Î¡ËÊüÁ÷¤Î½àÈ÷¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢1»þÈ¾¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À1¼þ¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈ¬Âå»á¤Ï¡Ö¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼ÁÌä¼Ô¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¿¼Â¤Ëµ¿ÏÇ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ð±Ä¿Ø¤ÎÀ¿°Õ¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢³Ë¿´ÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÇ§¼±¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½÷À¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤Ã¤Æ¡¢ÅâÆÍ¤ËÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ç²²Â¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯È¾¤âÌ¡Á³¤È½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤òµ¯¤³¤·¤¿¿ÍÊª¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ÈÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö10»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ì°ø¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÓÃæ¤ËµÙ·Æ¤¬1²ó¤·¤«Àß¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¼ÁÌä¼Ô¤Î¼ÁÌä¤¬¤«¤Ê¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÁÌä¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤âÀáÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
--¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É£²²óÌÜ²ñ¸«¤Þ¤È¤á¡Û¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä--
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202501270001420.html--