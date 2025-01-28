12·î¤Î´ë¶È¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ôÀè·î¤Ï2.9¡ó¾å¾º¡¡Í¹ÊØ24.5¡ó¢¬¡¡½ÉÇñ12.0¡ó¢¬
´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤¹µîÇ¯12·î¤Î´ë¶È¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.9¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾ºÊ¬¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤¬¤¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿µîÇ¯12·î¤Î´ë¶È¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò100¤È¤·¤¿»Ø¿ô¤Ç109.1¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.9¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾º¤Ï46¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¢§Í¹ÊØÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÍ¹ÊØ¡¦¿®½ñÊØ¡×¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤è¤ê24.5¡ó¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¤Û¤«¡¢¢§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ò´Þ¤àÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤Ç¡ÖÎ¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬12.0¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ»Ø¿ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.9¡ó¾å¾º¤·¡¢1991Ç¯°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿¤ÓÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¤ÏÉý¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾ºÊ¬¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Û¥Æ¥ë,
½»Âð,
¿À»ö,
ÇÛÀþ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
ºßÂð°åÎÅ,
ÃÖ¾²¹©»ö