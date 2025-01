E資格合格への近道！LINKIN FELLOWS「スクーリング講座の説明会＆無料体験講義」

LINKI’N FELLOWSは、「E資格」合格を目的としたスクーリング講座の説明会を下記の日程でオンライン(Zoom利用)開催します。

LINKI’N FELLOWS「スクーリング講座の説明会&無料体験講義」

LINKI’N FELLOWSは、「E資格」合格を目的としたスクーリング講座の説明会を下記の日程でオンライン(Zoom利用)開催。

説明会は40分(説明30分と質疑応答10分)を予定しています。

■日程

2025年1月30日(木):(1) 12時10分〜 (2) 19時20分〜

2025年2月3日(月) :(1) 15時10分〜 (2) 19時20分〜

2025年2月5日(水) :(1) 12時10分〜 (2) 15時10分〜 (3) 19時20分〜

2025年2月6日(木) :(1) 12時10分〜 (2) 15時10分〜

■スクーリング講座の特徴

同社が2025年1月から開催しているスクーリング講座を修了することで、「E資格」の受験資格が取得できます。

講座には、少人数制の対面式講義、Pythonを用いたプログラム演習などが含まれています。

数か月に及ぶ学習を通して、受講生の皆さまが深層学習や生成AIに関する専門的な知識とスキルを習得し、E資格に合格できるよう全力で支援。

■無料体験講義を併せて開催

実際の講座を体験できる無料講義を、以下の日程で開催します。

開催地:同社の会議室 (東京都文京区千駄木3-43-3 B1)

日時 :2025年2月12日(水)19:00〜20:00

講座の説明会にて実施するアンケートを参考に、講義の内容を決定します。

■E資格とは

一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催するディープラーニングの理論的な理解と開発能力を評価するエンジニア向けの資格試験です。

試験は毎年2月と8月に実施され、受験には、試験日の過去2年以内に「E資格認定プログラム」を修了している必要があります。

資格取得者は、AI分野の専門家として様々な業界での活躍が期待されています。

