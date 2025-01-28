ÂçÀã¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¡¡»³¸ý¸©Æâ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à
»³¸ý¸©Æâ¤Ï¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÌëÌÀ¤±Á°¤«¤é½ê¡¹¤ÇÀã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ°ú¤Â³¤¸©Æâ¤Ï¶¯¤¤À¾´ó¤ê¤ÎÉ÷¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤éÅÙ¡¹Àã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹29Æü¡¢Ãë¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç»³ÃÏ¤Ç20cm¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç7cm¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤â°ì»þÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£