¥Û¥ï¥¤¥È500Ç§Äê´ë¶ÈÅÐÃÅ¡ªMS¡õAD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦³ô ·ò¹¯·Ð±Ä¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÖÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤È¤Ï¡×

MS&ADインターリスク総研株及び日立システムズは、健康経営セミナー「日立システムズが取り組むメンタルヘルス対策とは」を2025年2月18日(火)にオンライン開催します。

MS&ADインターリスク総研株及び日立システムズは、健康経営セミナー「日立システムズが取り組むメンタルヘルス対策とは」を2025年2月18日(火)にオンライン開催。

従業員のメンタルヘルス対策は、業種や規模にかかわらず多くの企業において、重要な経営課題のひとつです。

その一方で、「その必要性について社内関係者の理解がなく、リソースも不足している」「一定の取り組みは行っているものの、効果が実感できない」など、経営者・担当者様のなかでは進め方や効果に課題をお持ちの方もいます。

このセミナーでは、健康経営優良法人2024(大規模法人部門)にてホワイト500に選出された日立システムズの小島より、同社のメンタルヘルス対策について紹介。

また、同社コンサルタントからは、会社全体で戦略的に進めることの必要性について伝えられます。

*「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■開催概要

(1)開催日時

2025年2月18日(火) 14:00〜15:00

(2)開催形態

Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)

(3)主催

MS&ADインターリスク総研株式会社/株式会社日立システムズ

(4)対象(おすすめ)

・メンタルヘルス対策に課題を感じている経営者

・健康経営、健康づくり担当者

・産業医、保健師、産業保健スタッフ

(5)参加費

視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

(6)プログラム(予定)

※本セミナーの著作権は登壇者に帰属します。

プログラムおよび講演内容については一部変更する場合があります。

あらかじめご了承ください。

<講演>「ホワイト500認定企業登壇!<健康経営>日立システムズが取り組むメンタルヘルス対策とは」

第1部:従業員のこころのセーフティネット構築

〜日立システムズのメンタル予兆検知・早期対応とパルスサーベイの取り組み〜

講師 :株式会社日立システムズ

産業・流通事業グループ 産業・流通情報サービス第一事業部

デジタル・ライフサイエンスサービス本部 企画部 部長兼

健康経営推進プロジェクト員 小島 久美子

第2部:戦略的に取り組むメンタルヘルス対策

〜現場任せにしない!メンタルヘルス不調者低減の進め方〜

講師 :MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ

上席コンサルタント/公認心理士・臨床心理士 吉田 慎吾

(7)お申し込みページ

下記URLよりセミナー申込サイトへアクセスの上、お申し込みください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_vrBcOZTiRwOsq6J6H9iZpQ#/registration

*お客さまのご登録情報やアンケート回答情報はMS&ADインターリスク総研株式会社および株式会社日立システムズにて共有・管理し、今後のイベントやサービス等の案内に使用することがあります。

留意事項

*当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

*個人の方、ご同業の方の参加はお断りさせていただく場合があります。

