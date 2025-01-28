¡ÚÂîµå¡Û°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬2¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î8°Ì¤ËÉâ¾å¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×5°Ì¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÇÊÑÆ°¤Ï¡©¡Ò½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¯¡Ó
ITTF(¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ)¤Ï28Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Ï¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬5°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¢7°Ì¤ÎÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤ÈÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤¬ºòÇ¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼º¸ú¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2¥é¥ó¥¯¾å¤²¤Æ8°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÆüËÜÀª¤¬5°Ì¤«¤é8°Ì¤Þ¤ÇÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦Â¹±ÏèµÁª¼ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾å°Ì4Áª¼ê¤ÏÃæ¹ñÀª¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï26Æü¤Þ¤ÇÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³«ºÅ¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤¬3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡¡£°ËÆ£Áª¼ê¤ÈÂçÆ£Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ÈÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×4¤¬¤½¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å1·î30Æü¤«¤é2·î9Æü¤Þ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹â¤¤¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬³«ºÅ¡£Ãæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤¬½¸¤¦¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×4¤äÊ¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¡¢Ä¹ºêÈþÍ®Áª¼ê¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¤é¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
¢¦¥È¥Ã¥×10
1°Ì Â¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)
2°Ì ²¦ÒØ碰(Ãæ¹ñ)
3°Ì ²¦·Ýíì(Ãæ¹ñ)
4°Ì ÄÄ¹¬Æ±(Ãæ¹ñ)
5°Ì ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
6°Ì Ä¥ËÜÈþÏÂ
7°Ì ÂçÆ£º»·î
8°Ì °ËÆ£ÈþÀ¿ ¢¬2
9°Ì ¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó(´Ú¹ñ)
10°Ì Á¬Å·°ì(Ãæ¹ñ) ¢¬1
12°Ì Ê¿ÌîÈþ±§
17°Ì ÌÚ¸¶ÈþÍª
22°Ì Ä¹ºêÈþÍ®
31°Ì ¶¶ËÜÈÁÇµ¹á ¢¬2
35°Ì ²£°æºéºù ¢¬3
41°Ì ¿¹¤µ¤¯¤é ¢¬1