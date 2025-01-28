¡È³°¹ñ¿ÍÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡É¡¡Âç³ØÀ¸ºîÀ½¤Î±Ñ¸ìÈÇÊë¤é¤·¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È´óÂ£¡¡ÀÐÀî¡¦Ìî¡¹»Ô»Ô¡¡
ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤¬¤è¤êÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬±Ñ¸ì¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é±Ñ¸ì¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ±Ñ¸ìÈÇ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î´óÂ£¤Ïº£²ó¤Ç12²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡§
¡Ö»Ô¤ËÄó½Ð¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÏÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éºîÀ®¤·¡¢Å¾Æþ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê½»Ì±°ÛÆ°ÆÏ¤ä»ÔÆâ¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤Î»þ¹ïÉ½¤Ê¤É¤¬±Ñ¸ì¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï29Æü¤«¤éÌî¡¹»Ô»ÔÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤Ê¤É¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£