We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

アメリカ政府内務省は2025年1月24日に、アメリカ南部の「メキシコ湾(Gulf of Mexico)」を「アメリカ湾(Gulf of America)」に改称すると発表しました。これを受けてGoogleは「政府による公称が変更された場合、Googleマップにも名前の変更を適用する」という慣行に従い、名称変更を反映させると発表しました。Google Maps update: Gulf of America, Mount McKinley will be in after Trump orders name changes | Fox Business

When that happens, we will update Google Maps in the U.S. quickly to show Mount McKinley and Gulf of America.— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

Also longstanding practice: When official names vary between countries, Maps users see their official local name. Everyone in the rest of the world sees both names. That applies here too.— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

https://www.foxbusiness.com/politics/google-maps-gulf-america-mount-mckinley-after-trump-orders-name-changesドナルド・トランプ大統領は2025年1月20日の就任直後に、メキシコ湾を改称する大統領令に署名しました。Restoring Names That Honor American Greatness - The White Househttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/restoring-names-that-honor-american-greatness/トランプ大統領は「漁業から石油、天然ガスに至るまで、繁栄する経済資源と、わが国の経済と国民にとって極めて重要であることを認識し、私はこの湾を正式に「米国湾」と改称するよう指示する」と述べています。また、北アメリカ大陸の最高峰であるデナリ(標高6190m)は、旧称であるマッキンリーに戻される予定。この山は第25代アメリカ合衆国大統領であるウィリアム・マッキンリーにちなんで「マッキンリー山(Mount McKinley)」と呼ばれていました。しかし、「大きい山」あるいは「偉大なるもの」を意味する先住民族の言葉から、2015年にオバマ大統領(当時)が「デナリ(Denali)」と名付けた経緯があります。トランプ大統領は「2015年にオバマ政権は連邦の命名法からマッキンリーの名前を剥奪した。これはマッキンリー大統領の生涯、功績、そして犠牲に対する侮辱である」と述べ、アメリカの利益を守り、マッキンリーの歴史的遺産を認めるため、デナリの名をマッキンリー山に戻すことを指示しています。by MaureenGoogleによれば、政府が提供している地名情報システム(GNIS)が更新された時が名称変更されるタイミングになるとのこと。また、国によって正式名称が異なる場合、Googleマップのユーザーにはユーザーの国における正式名称が表示され、他の国のユーザーには両方の名前が表示されるとのこと。今回のアメリカ湾やマッキンリーについても、同様の対応を行うとGoogleは述べています。