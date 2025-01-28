¼ñÎ¤¡¢ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡©¡×¡¡¼ÂÊì¡¦°ËÆ£Íö¤È¡È¿Æ»Ò¶¦±é¡É¤ÇÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡©¡×ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¼ñÎ¤¡¡¢¨¼Ì¿¿2ËçÌÜ
¡¡¼ñÎ¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!! #OvertheMoon¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ÂÊì¡¦°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØOver the Moon¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍö¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¶¦±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Á¡ª¡×¡Ö¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÁºÇ¹â¤ä¤¡¡¼¤ó¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡©¡×¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È²Ä°¦¤¤ ¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¿Æ¹§¹Ô¡© ¤¤¤ä¡¢Íö¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¹§¹Ô¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡©¡×ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¼ñÎ¤¡¡¢¨¼Ì¿¿2ËçÌÜ
¡¡¼ñÎ¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!! #OvertheMoon¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ÂÊì¡¦°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØOver the Moon¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍö¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¶¦±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Á¡ª¡×¡Ö¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÁºÇ¹â¤ä¤¡¡¼¤ó¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡©¡×¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È²Ä°¦¤¤ ¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¿Æ¹§¹Ô¡© ¤¤¤ä¡¢Íö¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¹§¹Ô¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£