°æ¾å¾°Ìï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÄï¤ÎºÇ°¤ÊÄ«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤ËÊÖ¿®¡¡¡Ö·»Äï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤È£Ó£Î£Ó¡¡¡Ö¾°ÌïÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤â
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¢°æ¾åÂó¿¿¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·×ÎÌÆü¤Ë£´¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¼º³Ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤Æ¾Ç¤Ã¤Æµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¤Ë£´¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï·×ÎÌ¤Ç¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤Ï·èÄêÅª¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäË¾Åª¤ÇºÇ°¤ÊÌ´¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬·»¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¾°Ìï¡£¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¤È¡¢Äï¤â¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡Ä¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£Ø¾å¤Ç¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ýÍè¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö·»Äï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£²áµî¤ËÂÎ½ÅÄ¶²á¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤É¤Ê¤¤£²¿Í¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÏºÇ¶¯¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Î½àÈ÷¤Ï¤¤¤Ä¤â´°àú¤Ë¸«¤¨¤ë¾°Ìï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾°Ìï¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤À¡Ä¤Í¡×¡Ö¾°ÌïÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£