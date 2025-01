お馴染みのテーマ曲がオーセンティックに蘇った。『スパイダーマン』新アニメ「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」より、往年のスパイダーマンのテーマ曲をサンプリングしたヒップホップ主題歌『Neighbor Like Me (From "Your Friendly Neighborhood Spider-Man")』を聴こう。

♪スパイダーマン、スパイダーマン……。このテーマ曲がサンプリングするのは、1967年の米テレビアニメ版主題歌『Theme from Spider-Man』。サム・ライミ版の『スパイダーマン』(2002)ではエアロスミスがカバーし、オリジナル版とともにサウンドトラックに収録された。MCU版『スパイダーマン』シリーズのテーマ曲にもアレンジ起用されている。

「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」リミックス版テーマ曲ではRelaye、Melo Makes Musicが軽快なラップを披露。昔懐かしいテーマ曲に跳ねるようなビートをトッピングした。

リリックでは「僕みたいな隣人が必要さ」「クイーンズの守護者」「街をスイング、彼はスーパーヒーロー」「彼は教室ではただの隣人、宿題をやって、仕事をやる」「戦いたいならそいつはショッカー、手が多いならそいつはドクター」など、全編通してスパイダーマンやピーター・パーカーについてのフロウを刻む、正真正銘のスパイダーマン新主題歌に仕上がっている。



「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」は、とは別世界のピーター・パーカーのオリジンを描くアニメシリーズで、ヴィンテージなコミック作風を再現したアニメスタイルが注目。デアデビルやドクター・ストレンジ、ドクター・オクトパスなど数多くのマーベル・ヒーロー/ヴィランが登場する。ピーター・パーカーの声を演じるのは、「ホワット・イフ…?」シーズン1第5話『もしも…ゾンビが出たら?』で同役を務めたハドソン・テームズ。

2025年1月29日、配信予定。全10話で、初回一挙2話配信。以降は毎週水曜日に配信。