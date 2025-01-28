¡ÚÄÒ¤±¤ë¤À¤±´ÊÃ±¡ÛÂçº¬1¡¿2ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö±ö¤À¤ìÂçº¬¡×¡¡¥ì¥·¥Ô¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾ïÈ÷ºÚ¤Ë¡×
¥¯¥ì¥Ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¤¬¡¢Âçº¬1/2ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤È¡¢ÄÒ¤±¤ë¤À¤±´ÊÃ±¡Ö±ö¤À¤ìÂçº¬¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢1.2Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄÒ¤±¤ë¤À¤±¡ª´ÊÃ±¡¡±ö¤À¤ìÂçº¬
Çò¤À¤·¡§¤´¤ÞÌý¡§º½Åü¡§¿Ý¡á5¡§1¡§1¡§1
Ä´Ì£ÎÁ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Çò¤À¤·¡§¤´¤ÞÌý¡§º½Åü¡§¿Ý¡á5¡§1¡§1¡§1¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿Âçº¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¥Þ¥ÁÉÕ¤ÊÝÂ¸ÍÑÂÞ¤Ë¥¤¥ó¡£Ùæ¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¤ª¤±¤ÐOK¤Ç¤¹¡£Ê¬ÎÌ¤ä¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¦ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¡¦Âçº¬¡Ä1/2ËÜ¡ÊÌó500g¡Ë
¡¦Çò¤À¤·¡ÄÂç¤µ¤¸5
¡¦¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦ÎØÀÚ¤êÅâ¿É»Ò¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë¡Ä¾¯¡¹
¢¦ºî¤êÊý
¡¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÂçº¬¤ÎÈé¤òÇí¤¡¢¸ü¤µ3mmÄøÅÙ¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¥Þ¥ÁÉÕ¤ÊÝÂ¸ÍÑÂÞ¤Ë¡¢¡¤ÈÁ´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÙæ¤ß¹þ¤à¡£
£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¤ª¤±¤Ð´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¦¤Þ¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÂçº¬¤Ç¤â¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª²æ¤¬²È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¾ïÈ÷ºÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçº¬·ù¤¤5ºÐ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª´¶¼Õ¡ª¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥¯¥ì¥Ï¡¡¸ø¼°X¡¿ÄÒ¤±¤ë¤À¤±´ÊÃ±¡¡±ö¤À¤ìÂçº¬