¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤òÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬ÈãÈ½¡¡¡Ö¸·¤·¤¤¾ðÀª´Õ¤ß¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¾å³ê¤ê¡×
¡¡27Æü¤«¤é¹ñ²ñ¤Ç³ÆÅÞ¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤¬µá¤á¤ë²È·×»Ù±çºö¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç°Ý¿·¡¦Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤³¤½¤¬¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÀ¸³è°µÇ÷¡×
¢£¡È³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡ÉÈãÈ½¡ÄÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¾å³ê¤ê¡×Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡ÖÀè½µ¤Î¶âÍËÆü¡¢ÁíÍý¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ø³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡Ù¤Ç¤¹¡£Æâ³°¤Î¤³¤Î¸·¤·¤¤¾ðÀª¤«¤é´Õ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å³ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡£¸·¤·¤¤Êª²Á¹â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢²È·×»Ù±çºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¾¤Á¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¾å¾è¤»ÀÇÎ¨¤ÏÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌîÅÞ3ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿³Ø¹»µë¿©Ìµ½þ²½Ë¡°Æ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÅìµþÅÔÊý¼°¤Î»äÎ©¤ò´Þ¤à¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¤ª¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¡Ê¾å¾è¤»ÀÇÎ¨¤Ï¡Ë°ú¤Â³¤À¯ÅÞ´Ö¤Ç¿¿Ùõ¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ï¡Ë³ÆÅÞ¤Î¤´¼çÄ¥¤â½½Ê¬¤ËÇÒÄ°¤·¡¢º£¸å¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬ÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤³¤½¤¬¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸Àß·×¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼ã¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ÎÉéÃ´¤ÈµëÉÕ¤Î¤¢¤êÊý¤ËÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖµëÉÕ¤äÉéÃ´¤Î¤¢¤êÊý¤ò´Þ¤á¡¢¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¢£°Ý¿·¡¦Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¡ÖÌÜ¿·¤·¤¤ÅúÊÛ¤Ê¤¤¡×
¡¡½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï36.2¡ó¤ÈÀè·î¤«¤é2.3¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÌÀ²÷¤ÊÁ°¸þ¤¤ÊÅúÊÛ¤òµá¤á¤¿¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤â¤¹¤ì°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤â»ýÏÀ¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½
¡ÖÌÜ¿·¤·¤¤ÅúÊÛ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶µ°é¤ÎÌµ½þ²½¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë´Ø¤ï¤ëÏÃ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ï¡¢29Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯1·î28ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë