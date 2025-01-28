Ä¹ºê¶õ¹Á¤ÈÎ¥Åç·ë¤ÖORC¤¬±¿ÄÂ4.3¡óÃÍ¾å¤²¡¡3·î30Æü¤«¤é
¡¡Ä¹ºê¶õ¹Á¤È¸©Æâ¤ÎÎ¥Åç¤ò·ë¤Ö¹Ò¶õÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¨¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ÊORC¡¢ÂçÂ¼»Ô¡Ë¤Ï¡¢3·î30ÆüÅë¾èÊ¬¤«¤é¤Î±¿ÄÂ¤òÊ¿¶Ñ4¡¦3¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ëÇ³ÎÁÈñ¤ä´ØÏ¢ÉôÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÍ¾å¤²¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡£ÊÒÆ»¤ÎÉáÄÌÎÁ¶â¤Ï¡¢Ä¹ºê¡Ý°í´ô¤¬1700±ßÁý¤Î1Ëü2500±ß¡£Ä¹ºê¡ÝÊ¡¹¾¡Ê¸ÞÅç»Ô¡Ë¤¬2400±ßÁý¤Î1Ëü4800±ß¡£Ä¹ºê¡ÝÂÐÇÏ¤¬850±ßÁý¤Î1Ëü7800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±ýÉü³ä°ú¤ä¾ã³²¼Ô³ä°ú¤âÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£ÅçÌ±¸þ¤±¤Î³ä°ú¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î,
°ÖÎîº×,
Åìµþ,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡