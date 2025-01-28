Âçºå¤ÇÁÒ¸Ë²ÐºÒ¡¢¤±¤¬¤Ê¤·¡¡¶áÎÙ¹â¹»¤ÇÀ¸ÅÌ40¿ÍÈòÆñ
¡¡28Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÄá¸«¶è°ÂÅÄ1ÃúÌÜ¤Ç¡ÖÎÙ¤Î·úÊª¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÜ·ÙÄá¸«½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2³¬·ú¤ÆÁÒ¸Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Î¹â¹»¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌÌó40¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡£½ð¤ä¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äá¸«½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÒ¸Ë¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»öÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºî¶È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÌµ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¹õ±ì¤¬·úÊª¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤ê¡¢¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¯40ÂåÃËÀ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê²ÐºÒ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èô¤Ó²Ð¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÂçºå¥á¥È¥íÄ¹ËÙÄá¸«ÎÐÃÏÀþÄá¸«ÎÐÃÏ±Ø¤«¤éÆîÅì¤ËÌó900¥á¡¼¥È¥ë¡£