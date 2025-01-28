191ÇÞÂÎ437¿Í¤Îµ¼ÔµÍ¤á¤«¤±¤ë¡Ä10»þ´ÖÄ¶¤ËµÚ¤Ó½ªÎ»¤Ï¸áÁ°2»þ20Ê¬¤¹¤®¡¡²ñÄ¹¡¦¼ÒÄ¹¤¬¼Ç¤É½ÌÀ
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢10»þ´ÖÍ¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¡¢²ñÄ¹¤Î²ÅÇ¼»á¤È¡¢¼ÒÄ¹¤Î¹Á»á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ö¿Í¸¢¿¯³²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¡×¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤òÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬3·îËö¤ò¤á¤É¤ËÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¼°¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢191ÇÞÂÎ¡¢437¿Í¤Îµ¼Ô¤é¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ï¡¢¼ÁÌä¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢10»þ´ÖÍ¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¡¢¸áÁ°2»þ20Ê¬²á¤®¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£