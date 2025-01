¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ØÆþÂÎ¸³¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ªÀµÄ¾¥¹¥Þ¥Û¡ÖiPhone¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡×

IoTコンサルティングは、スマホや格安SIMに関する情報を正直に届けするメディア「正直スマホ」にて、iPhoneの購入場所に関する調査結果を発表しました。

正直スマホ「iPhoneの購入場所に関する調査結果」

集計期間:2025年1月8日〜2025年1月11日

対象 :インターネットアンケートの10代以下〜70代以上の男女500名

正直スマホではスマホの情報を取り扱っているという観点から、iPhoneの購入場所や購入時に意識したポイントについて、ユーザーがどのような考えを持っているのかアンケートを実施しました。

■iPhoneの購入場所に関するアンケート回答者

<性別>

男性:222名

女性:278名

<年齢層>

10代以下:2名

20代 :90名

30代 :186名

40代 :145名

50代 :56名

60代 :20名

70代以上:1名

今回の調査では、男性222名、女性278名の合計500名の男女を対象とし、主に30代〜40代の方を中心に回答結果を得られました。

■iPhoneを購入した場所はどこ?

iPhoneを購入した場所

キャリア*1の実店舗 :165名(33.0%)

キャリア*1のオンラインショップ:100名(20.0%)

Apple公式サイト :91名(18.2%)

家電量販店 :71名(14.2%)

オンラインショッピングサイト*2:38名(7.6%)

Apple Store(実店舗) :28名(5.6%)

その他 :7名(1.4%)

*1 ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル

*2 Amazon、楽天市場など

合計53.0%と、過半数のユーザーが通信キャリア経由で購入しています。

実店舗(33.0%)がオンラインショップ(20.0%)を上回り、対面での説明やサポートを重視する層が一定数いることがうかがえます。

なお、「その他」と回答した方の中には、メルカリやGEOなどで中古のiPhoneを購入した方がいらっしゃいました。

■iPhone購入時に重視したことは?

iPhone購入時に重視したこと

端末価格 :217名(43.4%)

ブランド信頼性:85名(17.0%)

カメラ性能 :64名(12.8%)

携帯キャリア :49名(9.8%)

デザイン :41名(8.2%)

バッテリー性能:29名(5.8%)

その他 :15名(3.0%)

端末価格が最も重視されており、43.4%のユーザーが価格を決定要因にしています。

次いでブランド信頼性が17.0%であることから、Appleのブランド力が強く、製品の品質やサポート体制への信頼が購入を後押ししていることを示しています。

なお、「その他」と回答した方において、購入時に重視したポイントは以下のとおりでした。

●互換性

●社用での使用に適しているか

●本体のデータ容量

■iPhoneの性能で満足していることは?

iPhoneの性能で満足していること

操作性(iOSの使いやすさ) :192名(38.4%)

スマートフォンとしての使いやすさ:138名(27.6%)

カメラ性能 :73名(14.6%)

デザイン・外観・サイズ :58名(11.6%)

バッテリー持ち :24名(4.8%)

画面の鮮明さ :10名(2.0%)

その他 :5名(1.0%)

操作性(iOSの使いやすさ)が38.4%を占め、iOSのインターフェイスや安定した動作が、ユーザー満足度に直結していると考えられます。

スマートフォンとしての使いやすさ(27.6%)が次点で評価されており、幅広いユーザー層(初心者から上級者まで)が満足できる使い勝手が強みのようです。

なお、その他と回答した方は、iPhoneの処理速度の速さに満足している方がいらっしゃいました。

■iPhone購入時に参考にした情報源は?(複数選択可)

iPhone購入時に参考にした情報源

Apple公式サイトやApple Storeの情報:235名

スマホ関連の比較サイトやブログ :202名

SNS(X、Instagram、YouTubeなど) :142名

知人・友人からの口コミ :101名

家電量販店スタッフの説明 :87名

Apple公式の情報を参考にした人が235名と最も多く、Apple製品に対する信頼性や、公式情報の正確さがユーザーに評価されていると考えられます。

スマホ関連の比較サイトやブログは202名と、Apple公式の情報に次いで参考にされています。

実際の使用感や、他モデルとの比較など、購入前に検討する際に役立つ情報が豊富である点が人気の理由と推測されます。

出典元 https://iot-consulting.co.jp/smartphone/iphone-lowprice

