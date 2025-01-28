TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ëÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤ÎÀ¸À®AI³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¡Ö·Ù¾â¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ù¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¤ÎÈ¯É½¤¬¡¢¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAI¶È³¦¤Ø¤Î·Ù¾â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤­¡×

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤¬Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹âÀ­Ç½¤ÎÀ¸À®AI¤ò³«È¯¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Ï¤µ¤é¤Ë³«È¯¶¥Áè¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿½½²¯¥É¥ë¤â¤«¤±¤º¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤ÇÆ±¤¸²ò·èºö¤òÆ³¤­½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ê¤é¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç²æ¡¹¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ò²ò¤­Êü¤Á¡¢Ì¤Íè¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£