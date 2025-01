¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÏÃÏ¸µÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¥ï¥Ã¥³¥¦Æé¡×Äó¶¡¡ª¤ï¤³¤¦¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÆé

光英科学研究所は、2025年2月2日(日)に埼玉県和光市役所の特設会場にて開催される鍋イベント「わこうのほっこり鍋」に参加します。

わこうのほっこり鍋

<日時>

開催期日:2025年2月2日(日)10:00〜15:00(売切次第終了)

開催会場:和光市役所市民広場 他

○東武東上線/東京メトロ有楽町線・副都心線「和光市駅」

南口下車 徒歩約15分

※専用の駐車場はございません。

会場へは公共交通機関を利用下さい。

体にやさしい新鮮野菜・食材をたっぷり使った味噌仕立てのほっこり鍋「腸内フローラワッコウ鍋」を提供します。

開催内容:鍋料理の販売(28店舗)、飲食・物品販売等のアンテナショップ(屋外25店舗・サンアゼリア内10店舗)、ステージイベント(演舞やPRなど)、ほっこり鍋スタンプラリー(1月中)を併せて実施予定

イベントのみどころ

埼玉県和光市の冬の風物詩としてすっかり定着してきた鍋イベントが、2025年も「わこうのほっこり鍋」として開催されます。

今回はほっこり鍋 28店舗、物産品などを扱うアンテナショップ35店舗が大集合する大規模開催となります。

注目の鍋料理は、地元で愛される名店の大人気鍋、地域の歴史を受け継いできた各地の伝統鍋、地域食材を利用し地産地消を謳った創作鍋など、毎年大行列ができるほっこり鍋がたくさん登場します。

このほか市民グループの方が披露するステージイベントやコンサートなど様々なイベントプログラムも見どころです。

寒い中でもほっこりあたたまる鍋を味わいながら、小さなお子さまから大人の方まで楽しめるイベントです。

光英科学研究所の「腸内フローラワッコウ鍋」について

新鮮なにんじんや長ネギなど、埼玉県和光市の青果店「マート城山」選りすぐりの野菜をたっぷり使用した、味噌仕立ての野菜たっぷり鍋です。

使用する食材は可能な限り和光市産、県内産にこだわりました。

味のベースとなる「だし」は和光市のかつおぶし老舗店「かつをぶし池田屋」のかつおだしを使って取りました。

天然だしのうまみと野菜のうまみたっぷりの、昔食べたことのあるような、どこかほっとするようなお味です。

この鍋一杯あたりに含まれる食物繊維が4.3gです。

食物繊維は現在多くの日本人が不足気味ですので、普段のお食事に加えて、この鍋を食することで厚生労働省が提唱する「まずは一日あたりプラス3〜4gを目標に」を実現できることも魅力のひとつです。

名前の「腸内フローラワッコウ鍋」は、従来の「腸内フローラ鍋」に、同社の地域振興活動のアイコンとなるマスコットキャラクター「ワッコウ」の名を冠しました。

