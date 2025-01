¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÅÔÆâ½éÅÐ¾ì¡ª¥¿¥Þ¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Á¤¦¤Á¤Î¥¿¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Á¡ÖPOP UP STORE¡×

「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」は、今回京王百貨店新宿店にて2025年1月31日(金)から3月12日(水)まで、期間限定でPOP UP STOREをオープンします。

タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜「POP UP STORE」

開催期間 : 2025年1月31日(金)〜2025年3月12日(水)

開催場所 : 京王百貨店新宿店7階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ

店舗情報 : https://x.com/piratesfactory

「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」は、今回京王百貨店新宿店にて2025年1月31日(金)から3月12日(水)まで、期間限定でPOP UP STOREをオープン。

サンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズの販売

このPOP UP STOREでは、サンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズが都内で初登場します。

「タマ&フレンズ」と同じ1980〜90年代にデビューしたサンリオキャラクターズ(ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピー)との夢のコラボレーションが実現。

サンリオ直営店でのコラボレーショングッズの販売

一部のサンリオ直営店でも、2月5日(水)から「タマ&フレンズ」とのコラボレーショングッズが一斉に発売が開始されます。

サンリオキャラクターズとのコラボレーションアート第2弾

第2弾のアートが完成しました。

今回は2024年に50周年を迎えたハローキティと、マイメロディ、シナモロールとのコラボレーションです。

(C)Sony Creative Products Inc.

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656519

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンリオキャラクターズコラボ商品都内初登場!タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜「POP UP STORE」 appeared first on Dtimes.