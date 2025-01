スピークジャパンは1月27日、AIを活用した英語学習アプリ「スピーク」の法人向けサービスである「スピーク for Business」を発表した。2月3日より提供を開始する。法人向け英語学習ソリューション「スピーク for Business」「スピーク」は、自動音声認識技術など複数のAI技術を活用し、会話に特化した英語レッスンを提供する英語学習アプリ。AIとの対話を通じ、英語のレベルや間違いを気にせず気軽に練習できる点が特徴で、2023年に日本でサービスを開始した。今回、新たに提供を開始する「スピーク for Business」は、職業ニーズや社員一人ひとりに合わせた実践的な英語学習を提供する法人向けソリューション。すでにサッポロビールやLIXILなどが先行導入しており、韓国では2024年からサービスを展開している。