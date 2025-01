ファミリーマートに、ハーゲンダッツ「メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ」が登場!

カカオの豊かな味わいを感じられるチョコレートアイスクリームに、チョコレートソースとカリカリとした食感が特長のカラメルチップを加え、隠し味に洋酒を使ったフレーバーです☆

ファミリーマート ハーゲンダッツ「メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ」

価格:378円(税込)

発売日:2025年2月4日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート

ファミリーマートから、ハーゲンダッツ『メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ』が登場!

ファミリーマートでは2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツが発売されており、毎回好評を得ています。

『メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ』は、コク深くミルキーな甘さがありつつも、隠し味に洋酒を使用することで、カカオの豊かな味わいを感じられるチョコレートアイスクリームがベース。

そこにカリカリとした食感が特長のカラメルチップを加え、天面には食べごろになると、とろりととろけるほろ苦いチョコレートソースがトッピングされています。

カラメルチップの食感がアクセントとなった、くちどけが良い高級なチョコレートのような味わいを楽しめます。

高級感のあるチョコレートソースとカラメルチップがアクセントになったアイスクリーム。

ハーゲンダッツ「メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ」は、2025年2月4日よりファミリーマート限定で販売開始です☆

※アルコール分0.1%配合

※一部地域では価格が異なります

※店舗によって取扱いのない場合があります

