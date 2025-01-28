東京・池袋に大谷翔平公式グッズ特集ストアが3日間限定オープン
JAMSHOPPINGは2月14日〜16日、「PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア」を、東京・池袋 Mixalive TOKYO 4F 特設会場にて開催する。
PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア
同ストアでは、大谷翔平選手がMLB公式のドジャース City Connectユニフォームを着た「大谷翔平MLB公式Rising Again:Pitcher's Return/ドジャース球場台座付ボブルヘッド」が目玉商品として登場。
「50-50」達成記念商品や、ワールドチャンピオン記念商品などの限定商品も販売する。
さらに、イチロー氏の功績を称える2001-2019パネルと記念台座付版MLB公式「イチロー MLB公式・限定Collector's Bobblehead(記念台座付)」や、山本由伸選手の商品、関連写真集、書籍なども取り揃える。
過去開催店内の様子
営業時間は11時〜21時。
PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア
同ストアでは、大谷翔平選手がMLB公式のドジャース City Connectユニフォームを着た「大谷翔平MLB公式Rising Again:Pitcher's Return/ドジャース球場台座付ボブルヘッド」が目玉商品として登場。
「50-50」達成記念商品や、ワールドチャンピオン記念商品などの限定商品も販売する。
さらに、イチロー氏の功績を称える2001-2019パネルと記念台座付版MLB公式「イチロー MLB公式・限定Collector's Bobblehead(記念台座付)」や、山本由伸選手の商品、関連写真集、書籍なども取り揃える。
過去開催店内の様子
営業時間は11時〜21時。