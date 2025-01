◆ME:I、圧巻パフォーマンスで魅了

【モデルプレス=2025/01/28】11人組ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)が1月27日、東京・TOKYO DOME CITY HALLにて「ME:I FAN MEETING in LAPOSTA 2025」を開催。ここでは公演の様子をレポートする。ME:Iのファンミーティングは、会場に集まったYOU:ME(ファンネーム)の心をつかむ『Tomorrow』で幕開け。メンバーは、白と黒を基調としたシースルーのドレスで、ときにクールに、ときにキュートにパフォーマンス。満員の会場は、いきなりボルテージがマックスに。

◆ME:I、YouTube人気企画に生挑戦

◆ME:I、2025年の目標明かす

◆LAPONEアーティスト合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」

◆「ME:I FAN MEETING in LAPOSTA」セットリスト

挨拶を挟んで披露したのは、ファンミーティング限定の特別演出が詰まった『Cookie Party』と『Sweetie』。ステージ上に、ドリンクやスイーツなどが飾られたテーブルを置いたスペシャルバージョンで、舞台がよりいっそう華やかに。YOU:MEもメンバーたちに声援やコールを送り、ペンライトを振ってライブを盛り上げた。続いては、チェアに座ってのパフォーマンス。彼女たちの表現力も相まって、エモさも感じる『Our Diary』と、『Sugar Bomb(City pop Ver.)』を披露。歌声だけで、一気に会場の空気を変えてしまうME:Iに、YOU:MEも目を輝かせる。企画コーナーでは、YouTubeの人気企画「Part Switch Challenge」をステージ上で生挑戦。メンバーの名前が書かれたゼッケンをボックスの中からランダムで選び、選んだ人のダンスパートを踊れるか、というチャレンジ企画で、今回はデビュー曲『Click』をパフォーマンス。いざパフォーマンスが始まると、いつもは完璧に決める彼女たちとは裏腹に、全員が大慌て。それでもなんとか成立させようと奮闘する10人に会場からは笑いがこぼれる。時折、パーフェクトに決める瞬間もあり、YOU:MEも熱狂。パフォーマンス後、メンバーたちも「意外とかたちになった気がする!」とホッと胸をなでおろしていた。そして、ME:Iが誕生したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のテーマ曲『LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜(ME:I Ver.)』を披露。これまで何度も踊り、そのたびに成長を証明してきたME:I。本公演でも一歩ずつ階段を上り成長した姿を見せた。さらに続けて『Hi-Five』で、会場に彩りと元気を振りまいた。最後の挨拶では、2025年初めてのYOU:MEの前でのステージということから、1人ずつ2025年の目標や抱負を発表。RANは「YOU:MEの皆さんをもっと大きなステージに連れて行けるように頑張ります。これからも一緒に楽しくやっていこうね!」、COCOROは「去年よりもYOU:MEと会える機会を増やしたいです。YOU:MEが私たちを目にできるように、たくさんテレビに出たり、コンサートを開いたりできるように頑張ります」と意気込みを語った。目標を述べたあとは改めて『Click』をパフォーマンス。歌唱後は、メンバーも名残惜しそうに手を振り、最後まで夢いっぱいだったME:Iのファンミーティングの幕が閉じた。東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催する、LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」が1月27日からスタート。ボーイズグループJO1、INI、DXTEENが所属する「LAPONE ENTERTAINMENT」、ガールズグループME:I、IS:SUEが所属する「LAPONE GIRLS」の合同ライブ「LAPOSTA」。3度目の開催となる今回は、1月27日〜2月2日まで1週間にわたり開催する。アーティストによるライブでは、初の試みとして、JO1とINIのメンバー22人が自ら企画・演出を担当するソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催。DXTEEN、ME:I、IS:SUEは、TOKYO DOME CITY HALLにて「FAN MEETING in LAPOSTA 2025」を、それぞれ1月27日〜29日まで開催する。さらに、このコラボイベントを締めくくる5グループとゲストを招いた東京ドーム公演「『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』in TOKYO DOME」が、1月31日〜2月2日の3日間行われる。なお、2月1日には、TOKYO DOME CITY HALLにて、LAPONE ENTERTAINMENT・LAPONE GIRLS代表取締役の崔信化氏によるシンポジウム「LAPONE SYMPOSIUM」も開催予定である。(modelpress編集部)M1.TomorrowM2.Cookie PartyM3.SweetieM4.Our DiaryM5.Sugar Bomb(City pop Ver.)M6.LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜(ME:I Ver.)M7.Hi-FiveM8.Click【Not Sponsored 記事】