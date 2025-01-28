ÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¡Ä¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡¡Âçºå»ÔÄá¸«¶è
Âçºå»ÔÄá¸«¶è¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçºå»ÔÄá¸«¶è¤Ë¤¢¤ë¼ù»é²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¡¢28Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¡ÖÎÙ¤Î·úÊª¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤ª¤è¤½40Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ª¤è¤½400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢Âçºå¥á¥È¥íÄ¹ËÙÄá¸«ÎÐÃÏÀþ¤ÎÄá¸«ÎÐÃÏ±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë¤ª¤è¤½900¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£