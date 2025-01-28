¥Õ¥©¥í¥ï¡¼97Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂç¿Íµ¤ÂæÏÑ¥Á¥¢¡¡ÀÖ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¼«»£¤êS¡ª¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦Ãæ¿®·»Äï¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¤ÏÆüËÜ¤ÇÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï97Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼»Ñ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£