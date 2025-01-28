今季第14週の週間MVPにグリズリーズのジャクソンJr.、ラプターズのバーンズが選出
1月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは2024－25レギュラーシーズン第14週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。
21日から27日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからメンフィス・グリズリーズのジャレン・ジャクソンJr.（初選出）、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズのスコッティ・バーンズ（初選出）となった。
NBA Players of the Week for Week 14.
West: Jaren Jackson Jr. (@memgrizz)
East: Scottie Barnes (@Raptors) pic.twitter.com/3Oe9dzbOZC
- NBA (@NBA) January 27, 2025
キャリア7年目で初の週間MVPとなったジャクソンJr.は、期間中に平均31.2分のプレータイムで25.8得点6.3リバウンド2.5アシスト1.5ブロックの好成績を残し、グリズリーズの4戦全勝に大きく貢献。
一方のバーンズは、キャリア4年目で初選出。期間中に平均22.0得点9.7リバウンド6.0アシスト1.7スティールとオールラウンドな働きを見せて、ラプターズを3戦無敗へ導いた。
27日を終えた時点で、ジャクソンJr.擁するグリズリーズはウェスト3位の31勝15敗、バーンズ率いるラプターズはイースト13位の13勝32敗を残している。第14週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2024－25シーズン第14週の週間MVP候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
アンソニー・デイビス（レイカーズ）
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）
ノーマン・パウエル（クリッパーズ）
アンファニー・サイモンズ（ブレイザーズ）
アメン・トンプソン（ロケッツ）
・イースタン・カンファレンス
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
デイミアン・リラード（バックス）
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
タイリース・ハリバートン（ペイサーズ）
タイリース・マクシー（シクサーズ）
ジェイソン・テイタム（セルティックス）
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