今季第14週の週間MVPにグリズリーズのジャクソンJr.、ラプターズのバーンズが選出

写真拡大

　1月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは2024－25レギュラーシーズン第14週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。　


　21日から27日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからメンフィス・グリズリーズのジャレン・ジャクソンJr.（初選出）、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズのスコッティ・バーンズ（初選出）となった。




　キャリア7年目で初の週間MVPとなったジャクソンJr.は、期間中に平均31.2分のプレータイムで25.8得点6.3リバウンド2.5アシスト1.5ブロックの好成績を残し、グリズリーズの4戦全勝に大きく貢献。


　一方のバーンズは、キャリア4年目で初選出。期間中に平均22.0得点9.7リバウンド6.0アシスト1.7スティールとオールラウンドな働きを見せて、ラプターズを3戦無敗へ導いた。


　27日を終えた時点で、ジャクソンJr.擁するグリズリーズはウェスト3位の31勝15敗、バーンズ率いるラプターズはイースト13位の13勝32敗を残している。第14週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■2024－25シーズン第14週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス

アンソニー・デイビス（レイカーズ）

レブロン・ジェームズ（レイカーズ）

アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）

ノーマン・パウエル（クリッパーズ）

アンファニー・サイモンズ（ブレイザーズ）

アメン・トンプソン（ロケッツ）


・イースタン・カンファレンス

ヤニス・アデトクンボ（バックス）

デイミアン・リラード（バックス）

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）

タイリース・ハリバートン（ペイサーズ）

タイリース・マクシー（シクサーズ）

ジェイソン・テイタム（セルティックス）



【動画】今シーズン第14週のベストモーメント集はこちら！