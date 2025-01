【「レスレリアーナのアトリエ」グローバル版】3月28日 サービス終了予定

「レスレリアーナのアトリエ」グローバル版

コーエーテクモゲームスは、Android/iOS/PC用RPG「レスレリアーナのアトリエ」グローバル版のサービスを3月28日に終了すると発表した。

本作は「アトリエ」シリーズのスマートフォンおよびPC向けタイトルとしてリリースされたタイトル。日本では2023年9月にサービスを開始したタイトルとなっているが、グローバル版はやや遅れる形で2024年1月25日に配信を開始し、様々なコンテンツを実装してきた。

サービス終了の発表に合わせて1月27日をもってゲーム内課金が終了。3月28日にサービスの提供が終了となる。なお、サービスを終了するのはグローバル版となっており、日本版については引き続きサービスを展開中。こちらでは2月11日までの期間限定で「SSRメモリア確定ウィッシュリストガチャ【新星】」が開催されている。

End of Service Announcement



Dear Players



Thank you for playing the global version of “Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator”. We sincerely appreciate all of your love and support for the game.



It is with a heavy heart that we announce that the…