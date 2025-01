セガ フェイブが、2025年2月9日に幕張メッセで開催される造形・フィギュアの祭典『ワンダーフェスティバル2025[冬]』に登場!

ハイクオリティホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」の最新フィギュア展示や、アミューズメント専用景品「セガプライズ」の展示が予定されています☆

セガ フェイブ『ワンダーフェスティバル2025[冬]』S-FIRE(エスファイア)/セガプライズ/”ふわぷち”フィギュア展示

入場料:前売り入場券 3,500円、当日券 4,000円ほか

開催日時:2025年2月9日(日)10:00〜17:00

開催場所:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール8

セガ フェイブが、造形・フィギュアの祭典『ワンダーフェスティバル2025[冬]』に出展!

ハイクオリティホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」のTVアニメ『ダンダダン』シリーズ最新フィギュアや、アミューズメント専用景品「セガプライズ」が展示される予定です。

また、イラストレーター・三月八日さんとの共同デザインブランド”ふわぷち”の最新サンプルが多数展示されます☆

S-FIRE 新作フィギュア展示

ハイクオリティホビーブランド「S-FIRE」コーナーからは、TVアニメ『ダンダダン』シリーズをはじめ、最新フィギュアを展示。

TVアニメ『ダンダダン』からは「モモ」「アイラ」のフィギュアと、招き猫「ターボババア」のソフビ貯金箱フィギュアが登場します。

セガプライズ展示

「セガプライズ」コーナーでは、普段着とは違う衣装に身を包み、キャラクターの新たな魅力を表現するセガオリジナルブランド”Yumemirize(ユメミライズ)”から『勝利の女神:NIKKE』シリーズをはじめ、最新サンプルが多数展示されます。

『勝利の女神:NIKKE Yumemirize』からは、「N102」や「アニス」のプライズが登場予定です。

ふわぷち展示

イラストレーター・三月八日さんとの共同デザインブランド「ふわぷち」コーナーでは、手軽に表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュア「ふわぷち デフォルメフィギュア」が登場。

TV アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』シリーズをはじめ、初公開となる情報やフィギュアなどが多数展示されます。

さらに、セガプライズやセガグッズで展開中のぬいぐるみシリーズもコーナー内でいっしょに展示される予定です。

”S-FIRE(エスファイア)”や「セガプライズ」、”ふわぷち”シリーズのフィギュアが展示されるスペシャル企画。

2025年2月9日に幕張メッセにて開催される『ワンダーフェスティバル2025[冬]』セガ フェイブ展示ブースの紹介でした☆

©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

©SHIFT UP CORP.designed by 三月八日

©2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会

©SEGA

※出展内容は予告なく中止・変更になる場合があります

