Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ïº£¸å¤âÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁáµÞ¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¿®Íê¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡× ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É²ñ¸«¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È
¡¡27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ10»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¡¢²ÅÇ¼²ñÄ¹¤È¹Á¼ÒÄ¹¤Î¼Ç¤¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡28Æü¡¢Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼õ¤±»ß¤á¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁíÌ³¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï1·î23Æü¤Ë¾ðÊóÎ®ÄÌ¹ÔÀ¯¶ÉÄ¹¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁá´ü¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»Ý¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÆü¤ÎÀâÌÀ¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤ò¤È¤é¤¨¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁáµÞ¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¿®Íê¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë